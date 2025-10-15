Yeni Şafak
Hakan Çakır cinayetinde 3 kişiye müebbet talebi

Oğuzhan Ürüşan
04:0015/10/2025, الأربعاء
G: 15/10/2025, الأربعاء
Hakan Çakır.
Ankara Keçiören’de Hakan Çakır’ın (22) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

İddianamede, Hakan Çakır’ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç.'nin merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'tan yol vermelerini istediği, 2 şüphelinin ise hakaret ve küfrettiği belirtildi. Kız kardeşinin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır’ın Zeynal ve Kılınç'a tepki göstermesiyle kavga çıktığı ifade edildi. Ahmet Emir Zeynal’ın “Buraya adam yığacağım, bıçakları toplayıp gelip hepinizi keseceğim” diyerek, olay yerinden ayrıldığı, ailesini arayıp haber verdiği anlatıldı. Ardından babası Cemal Zeynal ile kardeşleri B.S.Z. ve T.Y.Z. ile birlikte ellerinde bıçak, pala ve sopalarla geri geldikleri, arbede sırasında Hakan Çakır’ın iki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır’ın ağır, annesi S.Ö. ve akrabaları Eyyüp Demir'in hafif yaralandığı belirtildi. İddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç'ın maktul Hakan Çakır'a yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ayrıca diğer suçlardan sırasıyla 45 yıl 9 ay, 40 yıl 6 ay ve 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z.'nin 41 yıl, T.Y.Z'nin ise 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması istendi.



#Cinayet
#Suç
#Hakan Çakır
