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Hakan Fidan'a üstün hizmet madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT'te 13 yıl boyunca müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a törenle “Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı” verdi. Erdoğan’ın, törenin ardından başkanlık ettiği MGK toplantısında terörle mücadele, sınır güvenliği ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler görüşüldü. MGK'da, Rusya’ya tahıl anlaşmasına geri dönmesi çağrısı yapıldı. Toplantıya 2 komutan son kez katıldı.

Haber Merkezi
04:00 . 10/08/2023 الخميس
Yeni Şafak
Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.

Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Bildiride, toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgeye yönelik muhtemel etkilerinin etraflıca ele alındığı, Karadeniz’de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı vurgulandı. Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunuldu.


MÜZAKERE MASASINA DAVET

Bildiride, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgeye yönelik muhtemel etkilerinin etraflıca ele alındığı, Karadeniz’de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı vurgulandı. Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulan bildiride, tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağının altı çizildi.


İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE EDİLMELİ

Afrika’da meydana gelen ve kıta geneline sirayet edebilecek mahiyetteki son gelişmelerin değerlendirildiği aktarılan bildiride, kıtanın meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıtanın sahiplerince bulunabileceğine işaret edildi. Bildiride, İslam dinini hedef alarak 2 milyara yakın Müslümanı rencide eden ve Birleşmiş Milletler tarafından da nefret suçu olarak nitelendirilen menfur eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılması hususundaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler, ifade hürriyeti kisvesiyle ektikleri nefret tohumlarının ortaya çıkarabileceği yıkıcı etkileri idrak ederek bir an önce bu tutumlarını değiştirmeye ve kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye davet edildi.


FETÖ’YE VARLIK HAKKI TANINMAYACAK

Bildiride, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti’ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği vurgulandı. FETÖ ile mücadelede gelinen son aşamanın değerlendirildiği belirtilen bildiride, bu ihanet şebekesine hiçbir surette mevcudiyet hakkı tanınmayacağı bir kez daha dile getirildi. Bildiride, Irak ile iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesinin hem ülkelerin hem de bölgenin önemli kazanımlar elde etmesine katkıda bulunacağı belirtildi.


Hakan Fidan’a madalya,

Yaklaşık 2 ay aranın ardından yeniden toplanan MGK’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT’teki görevlerinden dolayı “Devlet üstün hizmet madalyası beratı” takdim etti. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.


#Hakan Fidan
#tahıl anlaşması
#hizmet madalyası
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