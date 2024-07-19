Hakim karşısına çıkan Selahattin Demirtaş'a yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezası

Duruşmada savunma yapan Demirtaş, “İddianame kopyala yapıştır olduğu için hatalar bile aynı. Avukatların sunduğu delillerin hiçbir anlam ifade etmediğini anlıyoruz. Herhangi bir ülkede bir hakimin önüne koysak bu mütalaayı bir şey anlamaz. Mütalaada hukuk anlamında tek satır yok. Mütalaa siyasi amaçlıdır. Bu dosya AİHM'e kadar gidecek. Eleştiri hakkımı kullandığım için yargılanıyorum. Şimdiye kadar hiçbir şiddet, terör dosyasıyla yargılanmadım. Konuşmalarımdan dolayı 55 yıl ceza aldım. Karşınıza bir kadını katleden biri olarak çıksaydım ağır tahrik, iyi hal indirimi alırdım. Bana verilen hiçbir cezada iyi hal indirimi almadım. Türk yargısı bize ayrımcılık yapıyor. Bana yapılan hakaretlerle ilgili tek bir defa işlem yapılmadı. 8 yıldır 13 metrekare bir hücrede tutuluyorum” dedi.