Hakkari’de 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari
Hakkari il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı.
’de dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapanırken, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yetkililer, çalışmaların öncelikle acil ihtiyaç bulunan bölgelerde yoğunlaştırıldığını belirtirken, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
