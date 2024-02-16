Hâlâ haber yok

Erzincan’daki Çöpler Altın Madeni’nde toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. 10 milyon metreküp toprağın saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldığı feci olayın ardından madencilerin yakınlarının acı bekleyişi ise sürüyor. Aynı maden sahasında çalışan Cihat Karadağ, deprem olduğunu sandıklarını dile getirerek, “Koştuğumuzda toprak kaymıştı. Deprem oldu sandık. Yetişemedik. Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz bizim. Diyecek bir şey bulamıyorum. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor. Biz alt taraftaydık deprem diyerek çıktık” dedi. Olayla ilgili önceki gün 8 kişi gözaltına alınırken bunlar arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğu açıklandı.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve STK’lardan oluşan 339’u arama kurtarma ekibi olmak üzere 1708 kişinin görev yaptığı sahaya, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden uzman ekipler de geldi. Ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar yardımıyla, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor. İşçilerin olduğu alanın nokta tespitinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırması planlanıyor. Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede çalışmalara KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yaparak destek veriyor. Toprak kaymasına yönelik ölçümlerin yanı sıra havadan da jeofizik ölçümler gerçekleştiriliyor. Bölgede ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.

8 şüpheli gözaltında

Toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli sayısı 8’e yükseldi. Yakalanan şüphelilerden birinin şirketin Kanada uyruklu yetkilisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların 7’sinin saha sorumlusu 1 kişinin de sosyal medya üzerinde halkı galeyana getirme suçu iddiasıyla olduğu belirtildi. Acı olayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi. Komisyon üyeleri, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

AİLELERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Bölgeye gelen kayıp işçilerin yakınları, toprak altındaki akrabalarından umutlu bir haber bekliyor. Gözyaşı döken işçilerin ailelerine, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.







