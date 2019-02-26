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POLİTİKA

Halef-selef buluşması

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, kendi yerine TBMM Başkanlığı’na seçilen Mustafa Şentop’u makamında tebrik etti, “Hukukçu bir bilimadamı, güzel katkılar sağlayacaktır” dedi. Şentop da, “Siyasette büyüğümüz, ağabeyimiz. İstanbul’da başarısı için dua ediyoruz” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım
Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti. Yıldırım, kendisini kapıda karşılayan Şentop'u tebrik etti ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Yıldırım, "Başkan ne yapacağını biliyor. Bekleyip göreceksiniz. Parlamentonun daha da güçlenmesi, parlamenter diplomasinin yeni sistemde daha etkin işletilmesi için hukukçu bir bilim adam olarak güzel katkılar sağlayacaktır" dedi. Yıldırım'a ziyareti için teşekkür eden Şentop, "Kendisi bizim siyasette büyüğümüz, ağabeyimiz. Kendisinden çok şey öğrendik. Birlikte çalıştığımız dönemlerde de çok istifade ettik. İstanbul'da başarısı için dua ediyoruz. Bir tebrik ziyaretiydi" diye konuştu. Binali Yıldırım, daha sonra makam aracına binerek TBMM'den ayrıldı.

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