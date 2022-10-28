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ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi’nde çalışanlara rekor zam

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere yüzde 110 oranında zam yapıldı. Sözleşme işçiler tarafından sevinçle karşılanırken, Başkan Mehmet Canpolat, “Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi imzalamış olacağız. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haliliye Belediyesi’nde çalışanlara rekor zam
​Haliliye Belediyesi’nde çalışanlara rekor zam.

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, HAK-İŞ Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet- İş Sendikası Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ve belediye personeli katıldı. İmza töreni öncesi yaptığı açıklama ile her zaman işçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, “İlklerin ve yenilerin belediyesi olacağız. Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi imzalamış olacağız” dedi.

‘BELEDİYE İŞİ, BİR EKİP İŞİ’

Toplu İş Sözleşmesi ile yüzde 110’a yakın bir zam yapıldığının müjdesini veren Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz derler. Yaptığınız ve yaptığımız iş ortada. Sonuçta ben de sizin bir ekip arkadaşınızım. Belediye işi, bir ekip işi. Ortada bir başarı varsa, ortada bir hizmet varsa bu başarı, bu hizmet sizindir. Hak için, halk için çalışıyoruz. Sizin de bu şekilde gayret gösterdiğinizi biliyoruz. Haliliye Belediyesi'nin hizmetlerindeki başarılarının anket oranlarının çok yüksek olmasının temel taşları sizlersiniz. Ben sizleri kutluyorum, sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

ZAM SONRASI İKİNCİ MÜJDE

Türkiye genelindeki şehirlerde incelemelerde bulunduklarına dikkat çeken Başkan Canpolat, “Bu doğrultuda ilkemiz nedir, ilklerin ve yenilerin belediyesi olacağız. Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi inşallah birazdan imzalamış olacağız. İnşallah yüzde 110’a yakın bir zam oranı ile birlikte. Bu da yetmedi yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Ocak ayından itibaren yemek ücretleriniz günlük 55 lira olarak hesaplarınıza yatacak. Tabii bu iş ekibi işi dedik, bize burada düşen bundan sonra daha çok kamçılanarak daha çok çalışmak, daha çok sahada olmak” şeklinde konuştu.

‘HALİLİYE’MİZE HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Haliliye Belediyesi’nin kurumsal manada yapısını yerine oturtmak adına bütün adımları attıklarını kaydeden Canpolat sözlerini şöyle sürdürdü; “Geçmişten bugüne kadar hep birlikte beraber geldik. Bu memlekete, bu güzelim Şanlıurfa’mızı, bu güzelim Haliliye’mizi hep birlikte inşa ettik. Bugün de yine kardeşçe, beraberce, ben de bir işçi olarak Haliliye’mize hizmet için çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şartlar ne olursa olsun vatandaşların dualarında olmaya, gönüllerinde olmaya hizmetlerinde olmaya var mısınız? Siz varsanız biz de sizin yanınızdayız, biz de varız diyoruz. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun.”

‘EN İYİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTIK’

Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini ileten Hizmet- İş Sendikası Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu, “TİS sözleşmesini yaparken hak ne ise onun için mücadele ettik. Değerli başkanımız da bizi kırmadı, son dakikaya kadar en iyisi olsun istedik” diye konuştu. HAK-İŞ Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise salondaki ortamın Haliliye Belediye’sindeki birlik ve beraberliği anlattığını ifade ederek, Türkiye’nin en iyi sözleşmesine imza atıldığını kaydetti ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzalanan sözleşme işçiler tarafından da sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu
FOTOĞRAF 11
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İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un temsil ettiği toplantıda, Şanlıurfa İslam ülkelerinin \"2023 turizm kenti\" oldu.
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Özbekistan'ın Hiva şehri ise \"2024 yılının turizm kenti\" olarak belirlendi. Karar sonrası kentte büyük sevinç yaşandı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile yaptıkları açıklamada, kararın hayırlı olmasını diledi.
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2023 yılında dünyanın dört bir yanından Şanlıurfa'ya ziyaretçilerin gelmesini beklediklerini aktaran esnaf ve vatandaşlar da kararın açıklanmasıyla çok mutlu oldukları söyledi.
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\"Şanlıurfa için çok güzel bir müjde verildi\"

Valilik toplantı salonunda açıklamada bulunan Vali Ayhan, \"Şanlıurfa için çok güzel bir müjde verildi. Çok güzel ve hayırlı bir işe imza atıldı. Öncelikle emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatının 57 üyesi bulunan bu teşkilatımızın 2014 yılından itibaren her yıl bir ilimizi turizm başkenti ilan ediyorlar. Bunu biliyorsunuz, ilki de Kudüs'tü. Daha Medine, Konya ve benzeri ilerimiz oldu. Şimdi 2023 yılında Urfa'mız oldu. Hakikaten Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi açısından da çok çok anlamlı oldu. Dolayısıyla 2023 Urfa için çok önemli bir yıl olacak. Urfa'nın gıpta ile izleneceği bir yıl olacak. Bu bize güç verecek. Bütün İslam camiası, inanç şehri, peygamberler şehri Urfa'nın daha gözde bir il olması için güzel etkinliklerle anılacak. Şimdiden heyecanını paylaşıyoruz. Urfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. 2023'te el birliği ile güç birliği ile var gücümüzle çalışacağız. Bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\" dedi.
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Belediye Başkanı Beyazgül, “Şanlıurfa olarak İslam İşbirliği Teşkilatı 2022 turizm şehri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon halinde adaylık başvurusunda bulunduk. Türkiye'mizin en gözde şehri Şanlıurfa, 2023 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı ile turizm şehri olarak seçildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tüm dinamikleriyle, vekillerimizle, STK´larımızda tabii başta valimizle birlikte ortak akıl paydasında buluşarak, şehrimizin kadim kültürünü ve değerlerini, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtacağız. İnşallah bu gayretler neticesiyle Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler artarak devam edecektir. Bugün de aynı şekilde Şanlıurfa turizm yönünden çok zengindir. İnşallah bu sürekli bir hale gelecektir. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun\" şeklinde konuştu.
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Almanya'dan memleketi Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlardan Mutlu Yaşar, \"Ben bir Urfalı olarak çok mutluyum, çok gururluyum. Bir Urfalı olarak bütün insanları buraya davet ediyorum. Ben doğma büyüme buralıyım. Ben Almanya'dan geldim. Hayır işlemek için, annem için, ailem için ben Şanlıurfa'ya hep gelirim. Gelmeye de devam edeceğim\" diye konuştu.
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Vatandaşlardan Fadime Kıldı da, “Şanlıurfa zaten çok önceden de hak etmişti. Gerek tarihi mekanlarıyla gerek kültürüyle büyük bir şehirdir. Peygamberler şehri olarak geçiyor. Zaten bunu hak etmişti. Şanlıurfalı olarak çok mutluyuz. Gurur verici bir duygu, çok mutluyuz\" ifadelerini kullandı.
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Vatandaşlardan Fikriye Kaçar, \"Bu haberi gördüğümde çok mutlu oldum. Çünkü Şanlıurfa'nın uluslararası alanda adının duyurulması gerektiğini düşünüyordum. Gerek tarihsel açıdan, gerek kültürel açıdan çok zengin bir şehiriz. Bu yüzden Şanlıurfa'nın uluslararası alanda duyurulması, daha fazla turist demek, ekonomik anlamda gelişmek demektir. Bu yüzden çok mutluyuz, Şanlıurfa'nın daha çok gelişeceğine inanıyoruz\" dedi.
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Esnaf Recep Çelik de, \"Burası peygamberler şehri diye geçiyor. Zaten peygamberler buraya geliyordu. Burayı görmeye, buranın tarihini öğrenmeye geliyordu. Herkesin gelmesini istiyorum. Şanlıurfa, turizm başkenti olmayı hak etti. Daha önce resmi değildi, şimdi resmileşti, çok güzel oldu. Bütün turistleri buraya bekliyoruz\" açıklamasında bulundu.
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Esnaf Hüseyin Korkmaz ise, “Memleketimiz için güzel bir haber. Bugün bu haberi öğrendik. İnşallah memleketimiz için, şehrimiz için, vatandaşlarımız için güzel sonuçlar doğar. İnşallah Urfa'mızın daha ileri daha güzel yerlere gelmesini bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kararın hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu
Şanlıurfa'nın, İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda "2023 turizm kenti" seçilmesiyle her kesimden vatandaş büyük sevinç yaşadı.
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