​Haliliye Belediyesi’nde çalışanlara rekor zam.

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, HAK-İŞ Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet- İş Sendikası Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ve belediye personeli katıldı. İmza töreni öncesi yaptığı açıklama ile her zaman işçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, “İlklerin ve yenilerin belediyesi olacağız. Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi imzalamış olacağız” dedi.

‘BELEDİYE İŞİ, BİR EKİP İŞİ’

Toplu İş Sözleşmesi ile yüzde 110’a yakın bir zam yapıldığının müjdesini veren Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz derler. Yaptığınız ve yaptığımız iş ortada. Sonuçta ben de sizin bir ekip arkadaşınızım. Belediye işi, bir ekip işi. Ortada bir başarı varsa, ortada bir hizmet varsa bu başarı, bu hizmet sizindir. Hak için, halk için çalışıyoruz. Sizin de bu şekilde gayret gösterdiğinizi biliyoruz. Haliliye Belediyesi'nin hizmetlerindeki başarılarının anket oranlarının çok yüksek olmasının temel taşları sizlersiniz. Ben sizleri kutluyorum, sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

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ZAM SONRASI İKİNCİ MÜJDE

Türkiye genelindeki şehirlerde incelemelerde bulunduklarına dikkat çeken Başkan Canpolat, “Bu doğrultuda ilkemiz nedir, ilklerin ve yenilerin belediyesi olacağız. Hep iyisi ve en iyisi olacağız dedik ve en iyi sözleşmeyi inşallah birazdan imzalamış olacağız. İnşallah yüzde 110’a yakın bir zam oranı ile birlikte. Bu da yetmedi yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Ocak ayından itibaren yemek ücretleriniz günlük 55 lira olarak hesaplarınıza yatacak. Tabii bu iş ekibi işi dedik, bize burada düşen bundan sonra daha çok kamçılanarak daha çok çalışmak, daha çok sahada olmak” şeklinde konuştu.

‘HALİLİYE’MİZE HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Haliliye Belediyesi’nin kurumsal manada yapısını yerine oturtmak adına bütün adımları attıklarını kaydeden Canpolat sözlerini şöyle sürdürdü; “Geçmişten bugüne kadar hep birlikte beraber geldik. Bu memlekete, bu güzelim Şanlıurfa’mızı, bu güzelim Haliliye’mizi hep birlikte inşa ettik. Bugün de yine kardeşçe, beraberce, ben de bir işçi olarak Haliliye’mize hizmet için çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şartlar ne olursa olsun vatandaşların dualarında olmaya, gönüllerinde olmaya hizmetlerinde olmaya var mısınız? Siz varsanız biz de sizin yanınızdayız, biz de varız diyoruz. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun.”

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‘EN İYİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTIK’

Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini ileten Hizmet- İş Sendikası Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu, “TİS sözleşmesini yaparken hak ne ise onun için mücadele ettik. Değerli başkanımız da bizi kırmadı, son dakikaya kadar en iyisi olsun istedik” diye konuştu. HAK-İŞ Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise salondaki ortamın Haliliye Belediye’sindeki birlik ve beraberliği anlattığını ifade ederek, Türkiye’nin en iyi sözleşmesine imza atıldığını kaydetti ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzalanan sözleşme işçiler tarafından da sevinçle karşılandı.