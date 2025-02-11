Halk TV'nin 'sayaç' iddialarına Niğde Belediyesi'nden rakamlarla yanıt: Değeri 10 milyon değil 28 bin TL

"Gün geçmiyor ki sözde 'tarafsız' yayın organı Halk TV’de hakkımızda yine iftiralarla dolu bir haber daha çıkmasın… 2 yıl önce toplam değeri resmi mercilerce 28 Bin TL olarak tespit edilen, akabinde tüm gerekli adli iş ve işlemlerin yapıldığı bir hırsızlık olayını 10 Milyon TL gibi absürt bir rakamla gündeme getirerek bizi yıpratmak isteyenlerle uğraşmaktan inanın biz bıktık!"