Halk TV'nin 'sayaç' iddialarına Niğde Belediyesi'nden rakamlarla yanıt: Değeri 10 milyon değil 28 bin TL

Halk TV, 'depoya çekilen ve değeri 10 milyon lirayı bulan' Niğde Belediyesi'ne ait sayaçların çalındığını, kamera kayıtlarının da silindiğini iddia etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, haberin iftira olduğunu ve konu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtip, "İki yıl önce toplam değeri resmi mercilerce 28 bin TL olarak tespit edilen, akabinde tüm gerekli adli iş ve işlemlerin yapıldığı bir hırsızlık olayını 10 Milyon TL gibi absürt bir rakamla gündeme getirerek bizi yıpratmak isteyenlerle uğraşmaktan bıktık!" dedi.
Halk TV, AK Parti yönetimindeki 'Niğde Belediyesi'nde depoya çekilen ve toplam 10 milyon lira değeri olan sayaçların çalındığını' iddia etti. Söz konusu haberde, "Belediye Meclisi'nde sayaçların çalındığı gün kamera kayıtlarının da silindiği açıklandı." ifadeleri de yer aldı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımla, Halk TV'yi yalanladı.
Değeri 10 milyon değil 28 bin TL
Suç duyurusunda bulunulacak
Vatandaşların iftiralara değil icraatlara baktığını vurgulayan Özdemir, "İftiralarınızdan bıksak da bunu yanınıza bırakmayacağımızı, iftira haberi yapan, yaptıran Halk TV’ye ve tüm sorumlulara gerekli suç duyurusunda bulunacağımızı, Niğde’mizin, Belediyemizin, hemşehrilerimizin hakkını sizin gibilere asla yedirmeyeceğimizi buradan kamuoyuna duyuruyorum! Unutmayın ki attığınız iftiralar kayadan sadece tozu alıyor! Biz aynı şevk ve heyecanla bu millete, hemşehrilerimize, Niğde’mize hizmet etmeye devam edeceğiz!" dedi.