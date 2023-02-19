Haluk Levent ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Deniz Akkaya'nın hesabı kapatıldı

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Deniz Akkaya - Haluk Levent
Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketi sonrası AFAD ve Kızılay koordinesinde ekipler deprem bölgesine yardıma koştu ve toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırıldı. Deprem felaketinin ilk anından itibaren ise 'devlet bölgede yok', 'yardımlar yerine ulaşmıyor', 'AFAD ve Kızılay çalışmıyor' algısı yapıp yardımları devlet harici kurumlara yönlendirmeye çalışanlar ise sosyal medyada algı operasyonuna başladı.
Şarkıcı Haluk Levent'in kurucu olduğu AHBAP Derneği'nin topladığı bağışlar ise kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Manken ve eski sunucu Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesaplarından Haluk Levent ile ilgili yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Haluk Levent'i eleştiren Deniz Akkaya'nın Instagram hesabının gelen şikayetler sonucu kapatıldığı iddia edildi. Deniz Akkaya kapatılmadan önce sosyal medya hesabı üzerinden Haluk Levent ile bir çok iddiayı gündeme getirmişti.
Akkaya'nın ortaya attığı diğer bir iddiaya göre; Haluk Levent kendisi ve başka bir sanatçının konser vereceğini söyleyerek İpek Mobilyaʼnın yöneticisinden para almasına rağmen konserler hiç bir zaman yapılmadı. Akkaya, alınan paranın ise İpek Mobilyaʼnın yöneticisinden kesildiğini ve diğer sanatçının da durumdan habersiz olduğunu ileri sürdü.
Deniz Akkaya'nın bir diğer iddiası ise Haluk Levent'in Kıbrısʼtaki kumar geçmişi üzerine.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir arazi ve 3.5 milyon dolar tutarında para ile ilgili iddiayı da paylaşan Akkaya, Levent'in fotokopi makineleri üzerinden de dolandırıcılık yaptığını ve mağdurun alyansına kadar kaybettiğini ileri sürdü.
Akkaya, ikiz çekler ve ödenmeyen borçlarla ilgili belgeleri de yayınlayacağını belirtti