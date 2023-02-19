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Haluk Levent ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Deniz Akkaya'nın hesabı kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından kurduğu AHBAP derneği ile topladığı bağış tartışma konusu olan Haluk Levent'e tepki gösteren manken ve sunucu Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabı kapatıldı. Akkaya, Instagram hesabı üzerinden Haluk Levent ile ilgili çok sayıda iddiayı gündeme getirmişti.

00:24 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Deniz Akkaya - Haluk Levent

Deniz Akkaya - Haluk Levent

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketi sonrası AFAD ve Kızılay koordinesinde ekipler deprem bölgesine yardıma koştu ve toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırıldı. Deprem felaketinin ilk anından itibaren ise 'devlet bölgede yok', 'yardımlar yerine ulaşmıyor', 'AFAD ve Kızılay çalışmıyor' algısı yapıp yardımları devlet harici kurumlara yönlendirmeye çalışanlar ise sosyal medyada algı operasyonuna başladı.

Deniz Akkaya'nın hesabı kapatıldı

Şarkıcı Haluk Levent'in kurucu olduğu AHBAP Derneği'nin topladığı bağışlar ise kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Manken ve eski sunucu Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesaplarından Haluk Levent ile ilgili yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Haluk Levent'i eleştiren Deniz Akkaya'nın Instagram hesabının gelen şikayetler sonucu kapatıldığı iddia edildi. Deniz Akkaya kapatılmadan önce sosyal medya hesabı üzerinden Haluk Levent ile bir çok iddiayı gündeme getirmişti.

Haluk Levent ile ilgili iddialar

"Siz beni şikayet ederek hesabımı kapattınız. Her şey yarın dolandırdığın insanlarla beraber canlı yayında açıklanacak. Bekle Haluk bekle..."
ifadeleriyle tepkisini dile getiren Akkaya, Haluk Levent tarafından dolandırıldığını ileri sürdüğü beş kişiyle görüştüğünü ve bunlar tek tek görüşerek, mağduriyetlerin anlatılması için platform kuracağını söyledi.

"Mazlumlara yaşattığını yaşatacaksın"

Haluk Levent'in çadır almak için tefecilerin eline düştüğü yalanıyla dolandırıldığını iddia ettiği bir babanın 17 senedir bu konuyla uğraştığını belirten Akkaya
"Mazlumlar yaşattığını yaşatacaksın"
ifadelerini kullandı.

Akkaya'nın ortaya attığı diğer bir iddiaya göre; Haluk Levent kendisi ve başka bir sanatçının konser vereceğini söyleyerek İpek Mobilyaʼnın yöneticisinden para almasına rağmen konserler hiç bir zaman yapılmadı. Akkaya, alınan paranın ise İpek Mobilyaʼnın yöneticisinden kesildiğini ve diğer sanatçının da durumdan habersiz olduğunu ileri sürdü.

Diğe bir iddia ise AHBAP Derneği'nin bir firmadan deterjan alımı yapmasına yönelik. Haluk Levent ise iddialarla ilgili olarak Twitter hesabından
"Başkanımız’dan açıklama: “Atılan iftiralar üzerine savcılarımızın harekete geçmesini ve bu iddaları araştırmasını istiyorum. Ayrıca hiç deterjan almadık. 300 ton deterjanla Ahbap’ın hiç işi olmadı. Bahsedilen kişileri de hiç tanımıyoruz. Devlet daha 3 ay önce denetimini yaptı”
paylaşımında bulundu.

Deniz Akkaya'nın bir diğer iddiası ise Haluk Levent'in Kıbrısʼtaki kumar geçmişi üzerine.

Desen İnşaatʼın 16 senedir devam eden davası ile ilgili de paylaşımda bulunan Akkaya
"Sahibinin 10 dairesi gitmiş şahsın vesilesi ile. Dava numaralarına kadar konu güncel ve gerçek."
ifadelerine yer verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir arazi ve 3.5 milyon dolar tutarında para ile ilgili iddiayı da paylaşan Akkaya, Levent'in fotokopi makineleri üzerinden de dolandırıcılık yaptığını ve mağdurun alyansına kadar kaybettiğini ileri sürdü.

Akkaya, ikiz çekler ve ödenmeyen borçlarla ilgili belgeleri de yayınlayacağını belirtti


#Deniz Akkaya
#Haluk Levent
#AHBAP Derneği
#Deprem
#Bağış
#Dolandırıcılık
1 saat önce
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Haluk Levent ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Deniz Akkaya'nın hesabı kapatıldı
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