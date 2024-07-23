Hamas: Çin'de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım

İsrail üst düzey yetkililerinin yorumlarına yer veren New York Times gazetesi İsrail askerlerinin HAMAS’ın bölgede mağlup edilemeyeceğini savaşın boş yere uzadığını düşündüklerini ifade ederek “Netanyahu’nun iktidarda kalmak için savaşı geciktirdiği ve dolayısıyla ’sonsuza kadar savaş’ stratejisinin bir parçası olarak savaşın sonuçlanmasını engellediğine yer verdi. İsrail ordusu resmi bir açıklama yapmadan “üçüncü aşamanın” başlayacağını ima ederken askeri uzmanlar da saha verilerine göre, ordunun