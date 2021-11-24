Gündem Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme Cezaları bozuldu
İSTANBUL

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme: Cezaları bozuldu

İstinaf Mahkemesi, Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere verilen 5’er yıllık hapis cezasını bozdu. İstinaf bozma nedeni olarak yerel mahkemenin kararında sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurmamasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakılmasını gösterdi. Sel kardeşler, yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme: Cezaları bozuldu
Saldırı anları cep telefonu kamerasına böyle yansımıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre eylem sırasında sanık Hasan Sel’i sözlü olarak uyaran ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalışan sanık Hüseyin Sel’in üzerine atılı suçların ne şekilde oluştuğu, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını belirtti.

Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıranlar için 20'şer yıl hapis istemi
GÜNDEM
Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıranlar için 20'şer yıl hapis istemi

SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI KAYDEDİLDİ

Daire, kararında müşteki Ayfer Bahçivan’ın trafikte gittiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek müştekinin yanına geldiğini ve kaza nedeniyle iki aracın durduğunu belirtti. Sanıkların müştekinin aracının özel olarak yolunu kesmediğini, engel koymadıklarını ve buna benzer dış bir etkenle durdurmadıklarını dikkate alan Daire, 'Kara ulaşım araçlarını alıkoyma' suçunun unsurlarının oluşmadığı halde bu suçtan sanıkların mahkumiyetlerine karar verildiğini kaydetti.

  • Sanıkların müştekilerin şahıslarına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, sanıklar hakkında 'Hürriyeti tahdit' suçu yönünden Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakıldığı da ifade edildi.

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran tatlıcı kardeşlerin gizlilik talebi reddedildi
GÜNDEM
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran tatlıcı kardeşlerin gizlilik talebi reddedildi

YENİDEN YEREL MAHKEMEDE YARGILANACAKLAR

Daire, yapılan istinaf başvurusunu yerinde görerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Hamile kadının aracına saldıran maganda baklavacılara tabela şoku
GÜNDEM
Hamile kadının aracına saldıran maganda baklavacılara tabela şoku

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2019 yılında hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darbederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu.

Sanık Hüseyin Sel'in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı öne sürülen iddianamede, her iki kardeşin de "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan da sanıkları 10’ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.


  • Mahkeme, şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, "Mala zarar verme" suçundan açılan davanın düşürülmesine karar vermişti.

Hamile kadının içinde olduğu araca saldıran baklavacı magandaya verilen ilk ceza
GÜNDEM
Hamile kadının içinde olduğu araca saldıran baklavacı magandaya verilen ilk ceza

Hamile kadının bulunduğu aracın önünü kesip terör estirdi!
OYNAT 01:00
Hamile kadının bulunduğu aracın önünü kesip terör estirdi!
Emniyet şeridinde ilerlerken trafik polisine yakalanmamak için şeridinden çıkan bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü kesti. Aracın aynasını kırıp kaputunu tekmeleyen maganda, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.