Hanefi Avcı: 8-9 ay FETÖ'nün ışık evlerinde kaldım

TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı oldu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Avcı, bir dönem FETÖ'nün ışık evlerinde kaldığını söyledi.

"8-9 AY FETÖ'NÜN IŞIK EVLERİNDE KALDIM"

"O zamanlar adı ışık evleri değildi." diyen Avcı, "8-9 aylık bir öğretim döneminde kaldım. O zamanlar FETÖ'nün adı yeni yeni duyuluyordu." ifadelerini kullandı.

"ONA 'KENDİ İŞİNİZE BAKIN' DEDİM"

FETÖ elebaşı Gülen'in adının o dönem sıradan bir isim gibi olduğunu söyleyen Avcı, "Daha sonra 28 Şubat döneminde benim tutuklanıp tahliye olmam sonrası onların Üsküdar'daki dershanesinde bir görüşmemiz olmuştu. Hatta o konuşmada ona 'Siz kendi işinize bakın' dedim. Onlara üstten bakan bir tavırla konuştuğum için de rahatsız oldular." diye konuştu.

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"ÇOCUKLARIM DA FETÖ OKULLARINDA OKUDU"

Çocuklarının onların okullarında okuduğunu söyleyen Avcı, "Kaliteli bir eğitim veriyordu. 28 Şubat döneminde 'korktu' demesinler diye çocuklarımı okullarından çekmedim" dedi.