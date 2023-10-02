Hankendi’de işgalin izleri siliniyor

Karabağ’da 30 yıl süren Ermenistan işgalini destekleyen ve sözde Minsk Grubu üyesi olarak işgal rejiminin sürmesi için elinden gelen her türlü girişimi sergileyen Fransa, şimdi de Ermenistan’ı silahlandırmak için harekete geçti. Azerbaycan’ın Karabağ’da tam egemenliğini sağladığı son anti-terör operasyonuna en fazla tepki gösteren ülkeler arasında yer alan Fransa, ülkedeki Ermeni diasporasının kuyruğuna takılarak, şimdi de Ermenistan üzerinden Kafkasya’da barış ve istikrarı bozma niyetinde. Daha önce Libya ve Doğu Akdeniz’de benzer istikrarsızlaştırma faaliyetlerinde başarısız olan Paris yönetimi, şimdi şansını Ermenistan’da denemek istiyor. Franceinfo’ya konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, “Ermenistan’ın savunma ihtiyaçlarına ilişkin çalışma yürütüyoruz” ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, Nikol Paşinyan.

Günlük irtibat

Franceinfo’ya konuşan Fransa Savunma Bakanı, ilk kez Ermenistan’da bir askeri ataşeliği hizmete aldıklarını belirterek, Ermenistan ordusu ile günlük olarak irtibata sahip olduklarını, yetkili birimlerin Erivan’ın savunma ve korunma anlamında ihtiyaçlarını gözden geçirdiklerini kaydetti.

Talepleri inceleniyor

Ermenistan Savunma Bakanı ile birkaç kez görüştüğünü belirten Fransız bakan, “Her durumda, kendilerini savunabilmeleri için Ermenistan’dan gelen taleplere bakıyoruz” sözleriyle Ermenistan’ı silahlandırdıklarını itiraf etmiş oldu.

Macron İLGİLENİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülkesi için çok önemli olan bu konuyu yakından takip ettiğini belirten Lecornu, ülkesinin olası bir durumda Ermenistan’a yardım edip etmeyeceğine yönelik soruyu ise “Bu sorunuzu Fransa Cumhurbaşkanı ya da Genelkurmay Başkanı cevaplayabilir” diyerek açık uçlu cevap verdi. Fransız Bakan, “Şu an yaptığımız Ermenistan’ın talepleriyle ilgilenmektir” dedi.

Savunma anlaşması imzaladılar

Fransa ve Ermenistan arasında Eylül 2022’de bir savunma anlaşması imzalandı. İki ülke arasındaki askeri ilişkilerin bu anlaşmadan sonra sıklaştığı ve hızlandığı gözlemleniyor. Mayıs 2023’te yabancı basında çıkan haberlerde, Paris yönetiminin, Erivan’a 50 zırhlı araç gönderme kararı aldığı ve ayrıca Mistral hava savunma füzeleri verebileceği de yazılmıştı. Karabağ’daki ayrılıkçı Ermeni yapısının Erivan üzerinden silahlandırıldığına yönelik haberlerin arttığı bir dönemde, geçen Temmuz ayında, Ermenistan Savunma Bakanı Paris’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

İşgalci rejime desteğe göz yumdu

Azerbaycan’ın 44 günde zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı’nda Fransa, onlarca Ermeni asıllı Fransız vatandaşının işgalci Ermeni yönetimine destek vermek için Karabağ’a gitmesine göz yummuştu. O dönem, Fransız Le Figaro gazetesi muhabiri Georges Malbrunot, “Fransa’dan Ermeniler, Karabağ cephesinde Azerbaycan ordusuyla savaşmak için Ermenistan’a gelmeye başlıyor” mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Dostluk grubu da askıda

Öte yandan Fransa’da Azerbaycan karşıtı bir başka adım daha atıldı. Fransız Meclisi’ndeki Fransa-Azerbaycan Dostluk Grubunun faaliyetleri durduruldu.

İşgalci rejimin bayrağı indirildi

Hankendi'de sözde "Cumhurbaşkanlığı Sarayı" olarak kullanılan binada bulunan ayrılıkçı ve işgalci rejime ait bayraklar da dün indirildi. Azerbaycan bayrağının kısa süre içinde Hankendi'de dalgalanması bekleniyor.

Hankendi'de bubi tuzakları imha ediliyor

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerine yönelik terörle mücadele operasyonunun ardından bölgeyi terk eden Ermenilerin bazı binalara el yapımı bomba ve patlayıcı maddeler yerleştirdiği ortaya çıktı. Hankendi’deki binaların bodrum katındaki odalarında, perde arkasında, askeri yeleklerin ceplerinde ve bulunan botlarda bomba düzeneklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Ayrıca yüksekten patlayarak geniş alanı etkileyen havan mermileri, kasetli bombalar ve VOQ-17 bombalarından oluşan el yapımı patlayıcılar da bulundu. Tespit edilen tuzaklar çalışanlarımız tarafından etkisiz hale getirilerek bu alanların güvenliği sağlandı” ifadelerine yer verildi.

Yön tabelaları değiştiriliyor

Karabağ'da tam kontrolü sağlayan Azerbaycan yönetimi, otoyollardaki yön tabelalarını da aslına dönüştürmeye başladı. Buna göre tabelalar Azerbaycan Türkçesi'yle yazılarak yol kenarlarına yerleştirilmeye başlandı.











