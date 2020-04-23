Harvard raporu açıklandı: Eğitimin devamı için alternatif plan gerekli

Harvard Üniversitesi Küresel Eğitim ve İnovasyon Girişimi Merkezi ile Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü, Kovid-19 salgını sebebi ile eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir araştırma raporu hazırladı. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin de katkı sunduğu raporda, ülkelerin online eğitim platformlarının yeterliliği, ders çalışmak için sessiz bir ortam, bilgisayar ve internet bağlantısına erişim, internet hızı ve okullardaki dijital araç yeterliliği gibi birçok konu ele alındı. Eğitimin çeşitli ülkelerde krize karşı verdiği tepkilerin de incelendiği bu raporda, eğitim sistemi ve örgüt liderlerinin, mevcut gerekli sosyal tecrit döneminde, alternatif yöntemlerle, eğitimin devamı için planlar geliştirmelerini öneriyor.
ORTAK GÖRÜŞ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİNİN SAĞLIĞI
- Rapora göre; ülkeler, tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını krizi süresince verilen hükümet kararlarından en önemli konular öğrenciler için akademik öğrenmenin sağlanması, bireysel çalışma yetenekleri açısından eksikliği olan öğrencilerin desteklenmesi, öğrencilerin sağlıklı olmalarının sağlanması, öğretmenlere profesyonel destek sağlanması ve öğretmenlerin sağlıklı olmasının sağlanması, yanıtları çıktı. Anketlerden çıkan bir diğer sonuç ise; eğitim açısından en zorlayıcı olarak değerlendirilen alanlar arasında teknolojik altyapının ulaşılabilirliği, öğrencilerin ruhsal sağlığının ele alınması, dijital olan ve olmayan aktivitelerin doğru bir şekilde dengelenmesi ve teknolojik altyapının yönetilmesi.