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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılmasında eylül ve ekim aylarını daha dikkate alıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların açılmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, "Okulların açılmasında, temmuz ve ağustos değil de eylül ve ekim aylarını daha dikkate alıyoruz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'de 23 Nisan ve merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz 23 Nisan için sınıflarda, okullarda etkinlik yapamasak da evde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Sabah saat 8.30'da çocuklar adına Anıtkabir'de olacağız. EBA TV'de de 23 Nisan özel yayınımız olacak. 23 Nisan sabahında çocuklarımıza EBA TV2de özel sürprizlerimiz var.

Hazırladığımız eğitim takvimi her telefondan takip edilebilir durumda. EBA'ya katkılarımızı sürekli sağlamaya çalışıyoruz.

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir. Türkiye'nin gidişatı ya da DSÖ'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başlarız.

Okulların açılmasında, temmuz ve ağustos değil de eylül ve ekim aylarını daha dikkate aşıyoruz. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok.

LGS ertelenecek mi?

LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok.

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