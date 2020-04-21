Bayram sabahı tüm çocuklar ekran karşısına

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl çoşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bayram öncesinde TRT EBA TV’de evleri süslemek için öneriler yer bulacak. 23 Nisan sabahı tam 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayram Özel Yayını başlayacak, tüm gün devam edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl programı, hem bu bayramın anlamını kavramak hem de neşesini hissetmek için özenle hazırlandı.“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını”nda, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengarenk bir bayram kuşağı olacak.

BAKAN ÇOCUKLARI EKRANA DAVET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30’da tüm çocuklar adına Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda olacak. Anıtkabir ziyareti sonrasında ise TRT EBA TV özel yayını başlayacak. Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis’ten çocuklara seslenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına yakışır bir kutlama planladıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlıkları şöyle anlattı: “Bayram sabahı saat tam 09.30’da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengarenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini, her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız.”

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