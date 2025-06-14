Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2025 yılı mezuniyet töreni, üniversitenin 3 bin kişilik Gösteri ve Sanat Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda siyasetçi ve akademisyen katıldı.

ÜNİVERSİTELERİN HEM SAYISI ARTTI HEM DE KALİTESİ

Bin 657 öğrencinin mezuniyet heyecanını yaşadığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümet olarak Türkiye’de 76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Sadece üniversitelerin sayısını arttırmadık, üniversitelerimizin kalitesini, niteliğini de arttırdık. Bakın bundan 22 yıl önce sadece 9 bin makale yayınlıyormuş üniversitelerimiz. Bugün bu sayı 49 bine ulaşmış. Yine dünyada en çok akademik yayın yapan ülkeler sıralamasında Türkiye 22. sıradayken bugün 17. sıraya gelmiş durumdayız. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002’de sadece 182 bin yatak kapasitesi varmış yurtlarımızda. Bugün 862 yurdumuz var, 1 milyona yakın yatak kapasitesi var yurtlarımızın.”

20 BİN ÖĞRENCİ MEZUN ETTİK

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu ise törende yaptığı konuşmada eğitime verdikleri önemi vurguladı. “Ne mutlu ki şu ana kadar ülkesine hizmet etmeye sevdalı 20 bine yakın mezun verdik” diyen Kalyoncu, “17 yıla büyük başarılar sığdırdık. Öğrenci memnuniyeti, doluluk oranı, mezun istihdamı ve bursluluk oranlarında ilk 10’a giren bir üniversitemiz var” şeklinde konuştu.







