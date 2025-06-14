Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Programda dereceye girenlere ödül verildi. Her fakülte ve bölümde ilk üçe giren öğrenciler sahneye davet edilerek diplomalarını Yılmaz ve Kalyoncu'nun elinden aldı. Bin 657 öğrenci, mezuniyet coşkusunu aileleriyle birlikte yaşayarak keplerini gururla gökyüzüne fırlattı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2025 yılı mezuniyet töreni, üniversitenin 3 bin kişilik Gösteri ve Sanat Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda siyasetçi ve akademisyen katıldı.

ÜNİVERSİTELERİN HEM SAYISI ARTTI HEM DE KALİTESİ

Bin 657 öğrencinin mezuniyet heyecanını yaşadığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümet olarak Türkiye’de 76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Sadece üniversitelerin sayısını arttırmadık, üniversitelerimizin kalitesini, niteliğini de arttırdık. Bakın bundan 22 yıl önce sadece 9 bin makale yayınlıyormuş üniversitelerimiz. Bugün bu sayı 49 bine ulaşmış. Yine dünyada en çok akademik yayın yapan ülkeler sıralamasında Türkiye 22. sıradayken bugün 17. sıraya gelmiş durumdayız. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002’de sadece 182 bin yatak kapasitesi varmış yurtlarımızda. Bugün 862 yurdumuz var, 1 milyona yakın yatak kapasitesi var yurtlarımızın.”

20 BİN ÖĞRENCİ MEZUN ETTİK

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu ise törende yaptığı konuşmada eğitime verdikleri önemi vurguladı. “Ne mutlu ki şu ana kadar ülkesine hizmet etmeye sevdalı 20 bine yakın mezun verdik” diyen Kalyoncu, “17 yıla büyük başarılar sığdırdık. Öğrenci memnuniyeti, doluluk oranı, mezun istihdamı ve bursluluk oranlarında ilk 10’a giren bir üniversitemiz var” şeklinde konuştu.



#Aktüel
#Eğitim
#Hasan Kalyoncu Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG T10F, T10X’ten daha ucuz mu olacak? Şaşırtan fiyat iddiası