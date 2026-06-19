Hatay yeniden lezzetleriyle sahnede

Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Hatay, yeniden eşsiz mutfak kültürüyle gündeme geldi. Depremden sonra restore edilerek hizmete açılan Meclis Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Sofra ve Miras” paneli, kentin binlerce yıllık gastronomi mirasını yerli ve yabancı konuklarla buluşturdu.
Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Hatay'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ konulu panel düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana gerçekleştirilen ‘Türk Mutfağı Haftası’ kapsamında düzenlenen etkinlik, 3 yıl gibi kısa bir süre önce depremle yerle bir olan şehrin sekteye uğrayan gastronomisini yeniden dünyaya tanıttı. Yabancı basının da ilgiyle takip ettiği etkinlik sonrası, Hatay mutfağının tadımına geçildi.
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI ARTTI
Deprem sonrası restore edilen Meclis Kültür Sanat Meclisi'nde gerçekleştirilen panelin açılışında Emine Erdoğan'ın video mesajı yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gönderdiği mesajda, “Hatay, binlerce yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı eşsiz bir şehir olmuştur” ifadelerini kullandı. Panel açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Masatlı ise Hatay mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, tarihin, kültürün ve kardeşliğin aynı sofrada buluştuğu büyük bir medeniyet mirası taşıdığını belirterek, “Coğrafi işaretli ürün sayısını 25’ten 70’e yükselttik. Hatay, bu alanda Türkiye üçüncüsü konumuna geldi. Hedefimiz ise birincilik" dedi.
Künefe Hatay’ın dışına çıkınca üzülür
- Panelin ardından depremden sonra hayata geçirilen Antakya Gastronomi Çarşısı’nda tadım etkinliği yapıldı. Tepsi kebabından humusa, künefeden kaytaz böreğine uzanan zengin mutfak mirası; zeytinyağı, zahter ve diğer tescilli ürünleriyle Hatay, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendisine çekebilecek güçlü bir gastronomi destinasyonuna sahip. Bu lezzetlerin her birinin sunumunu yapan AltıKapı restoranın sahibi Aydın Toksöz, künefenin Hatay dışında güzel olmadığını esprili bir dille, “Bütün bu lezzetlerin şampiyonu künefe. Peyniri de özel yapılıyor. Künefenin malzemeleri Hatay’ın dışına çıktığı zaman çok üzülür, o yüzden Hatay’ın dışında künefe güzel olmaz” diye anlattı.