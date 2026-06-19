Hatay yeniden lezzetleriyle sahnede

Panelin ardından depremden sonra hayata geçirilen Antakya Gastronomi Çarşısı’nda tadım etkinliği yapıldı. Tepsi kebabından humusa, künefeden kaytaz böreğine uzanan zengin mutfak mirası; zeytinyağı, zahter ve diğer tescilli ürünleriyle Hatay, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendisine çekebilecek güçlü bir gastronomi destinasyonuna sahip. Bu lezzetlerin her birinin sunumunu yapan AltıKapı restoranın sahibi Aydın Toksöz, künefenin Hatay dışında güzel olmadığını esprili bir dille, “Bütün bu lezzetlerin şampiyonu künefe. Peyniri de özel yapılıyor. Künefenin malzemeleri Hatay’ın dışına çıktığı zaman çok üzülür, o yüzden Hatay’ın dışında künefe güzel olmaz” diye anlattı.