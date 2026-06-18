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Balık avlamak için girdiği baraj gölünde kayboldu

Balık avlamak için girdiği baraj gölünde kayboldu

14:0618/06/2026, Perşembe
IHA
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Foto: İHA
Foto: İHA

Denizli’nin Güney ilçesinde balık tutmak için dalış yaptığı baraj gölünde kaybolan kişinin bulunması için itfaiye dalgıçları tarafından arama yapılıyor.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Denizli’nin Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; balık tutmak için Güney ilçesi bölgesinde Adıgüzel Baraj Gölüne tekneyle açılan üç arkadaştan birisi, zıpkınla av yapmak için baraj gölünde dalış yaptı. Dakikalar geçmesine rağmen su yüzeyine çıkmayan arkadaşlarının hayatından endişe eden iki kişi, kıyıya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp şahsın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli su altı arama kurtarma dalgıçları tarafından yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

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