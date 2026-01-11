Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay’da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Hatay’da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

09:1311/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen silha ve mühimmatlar.
Ele geçirilen silha ve mühimmatlar.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir ikamette yapılan aramada çeşitli silah ve mühimmat ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak 2026 günü Samandağ Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet otomatik av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili olarak ikamette bulunan E.S. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.


Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve asayişin sağlanması için benzer denetimlerin süreceğini ifade etti.

#Asayiş
#Hatay
#ruhsatsız silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bayburt kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Bayburt kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?