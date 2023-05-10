Hatay'da enkazdan çıkarılan tarihi eserler gönüllü kadınlar tarafından korunuyor

6 Şubat Depremi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki tescilli kültür varlıklarının enkazında yürütülen kurtarma çalışmalarında görevli kadınlar, zorlu ortamlarda bilimsel çalışmalara imza atıyor.
Farklı üniversitelerin sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 15 kadın, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerli kültür varlıklarının kurtarılması için kurulan 37 kişilik Afet Bölgesi Kazı Başkanlığına gönüllü katıldı.
Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kentte, depremlerde yıkılan cami, kilise, çeşme ve hamam gibi tarihi yapılarda ellerine kimi zaman kazma kürek kimi zaman da fırça alan kadınlar, enkaz alanlarında çalışma yapıyor.
Kadınlar, enkazdan çıkardıkları tarihi eserleri belgeliyor, tasnifledikten sonra envanterini çıkarıyor.
Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, tarihi yapılardaki çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.
Ekiplerin gönüllülük esasıyla çalışmalara katıldığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:
"Güvenlik önlemlerini alarak her bir yapıda farklı metot uyguluyoruz"
Ekipteki kadınlardan Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü doktora öğrencisi Ayşe Duran da yaklaşık 2,5 aydır Hatay'da görev aldığını ve enkaz arkeolojisi kapsamında çeşitli tarihi yapılarda çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.
Bir kadın olarak ekibin parçası olmaktan ve tarihe şahitlik etmekten gurur duyduğunu ifade eden Duran, şöyle konuştu: