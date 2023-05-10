Hatay'da enkazdan çıkarılan tarihi eserler gönüllü kadınlar tarafından korunuyor

"Başta sanat tarihi bölümleri olmak üzere arkeoloji ve mimarlık ile restorasyon koruma onarım bölümleri gibi bölümlerden gönüllü olarak çalışmalarımıza katılmalarını talep ettik ve talepler geldiğinde gördük ki ekibimiz büyük oranda kadın öğrencilerimiz ve bilim insanlarından oluşmakta. Kadınlar her zamanki fedakarlığıyla, Antakya'da da enkazın içerisinde büyük bir özveriyle, canlarını bazen hiçe sayarak çalışıyor. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için en azından kültürel varlıkları yönünden bize düşeni tüm kadınlarla birlikte yapmayı hedefliyoruz."