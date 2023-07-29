Hatay’da İGSAŞ Yaşam Kent açıldı

Törende kısa bir konuşma yapan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, ‘’Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde İGSAŞ olarak, afet bölgelerine ve vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için ilk günden bu yana var gücümüzle çalışmaktayız. AFAD’ın destekleriyle kurduğumuz İGSAŞ Yaşam Kenti’mizin yapımını da tamamladık. Böylesine anlamlı bir çalışmada emeği geçen herkesi yönetimimiz ve tüm İGSAŞ çalışanları adına yürekten kutluyorum. Aramızdan ayrılan insanları geri getirmemiz mümkün değil ama acılarımızı ve kayıplarımızı dayanışmayla hafifletebileceğimize inanıyorum. Deprem bölgesinin yeniden kalkınması için Hatay’a bir gübre fabrikası kurma kararı aldık. Çünkü en önemli konunun istihdam ve yeni iş imkanları olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yakın zamanda fabrikamızın üretime geçmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi bilmenizi isterim. Bu çalışmalarımızın örnek teşkil etmesini temenni ederim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da afetzede vatandaşlarımızın yanında olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, yaralarımızı birlikte sarmayı sürdüreceğiz’’ dedi.