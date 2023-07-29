Hatay’da İGSAŞ Yaşam Kent açıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedelerin barınması amacıyla 213 konteynerlik İGSAŞ Yaşam Kent’in kurulumunu tamamladı.
Türk tarım ve sanayi sektörünün güçlü oyuncularından İGSAŞ, son yıllarda hız verdiği sorumluluk projelerine yenisini ekledi. Yapılan şirket açıklamasına göre, tüm Türkiye’yi derinden yaralayan 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için devreye girildi. Bu kapsamda Hatay’ın İskenderun ilçesinde, evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedelerin barınması amacıyla 213 konteynerlik İGSAŞ Yaşam Kent’in kurulumunu tamamladı.