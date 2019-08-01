Gündem Hatayda kurtarılmaya çalışılan inatçı kedi yakalandı
HATAY

Hatay'da kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Hatay'da kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

İskenderun ilçesinde çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kediyi şehir dışından çağrılan vatandaş yakaladı.

Haber Merkezi AA
Boynuna takılı kalan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kedi sonunda yakalandı
Boynuna takılı kalan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kedi sonunda yakalandı

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin uzun süredir yakalamaya çalıştığı "Kömür" adı verilen kedinin kurtarılması için şehir dışında bulunan Hatice Yetiş (24) çağrıldı.

Mahalleye gelen Yetiş, bir süre kendisiyle vakit geçiren boynunda cam kavanoz bulunan kedinin yanına yaklaşmasıyla üzerine çamaşır sepeti kapatarak yakaladı. Kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin boynundaki cam kavanozu çıkarmasının ardından doğaya bırakıldı.

Veteriner hekimler, kediye ilk müdahaleyi yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yetiş, kediye daha önce bakıp, beslediğini söyledi.

Yanına çağırdığı kediye mama verdikten sonra çamaşır sepetini kedinin üzerine kapattığını anlatan Yetiş, durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

Uzun süre yakalamayınca durumu ilgililere aktardı

Mahalle sakinlerinden Sevgi Gönüleri ise ilk olarak 10 gün önce kediyi çöp kenarında fark ettiğini, daha sonra yakalamak için uzun uğraşlar verdiklerini vurguladı.

Gönüleri, uzun süre yakalamayınca durumu ilgililere aktardıklarını kaydetti.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara da kediyi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurduğunu belirtti.

Uzun süren planlar ve çabalar başarısız olmuştu

Daha sonra dernek olarak gerekli girişimlerde bulunduklarını aktaran Kara, yakalandığı için mutlu olduklarını ifade etti.

  • Kedinin yakalanması için daha önce de mahalle sakinlerince mangal yakılmış, bu yöntem işe yaramayınca veterinerin bayıltıcı iğne kullanmasına karar verilmişti. Telef olabileceği düşüncesiyle bu yöntemden de vazgeçilmesi üzerine kurulan kapanla kedi yakalanmaya çalışılmıştı. Kavanoz parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdürmeye çalışan kedi, kurulan kapana da düşmemişti.
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