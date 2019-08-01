Hatay'da kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin uzun süredir yakalamaya çalıştığı "Kömür" adı verilen kedinin kurtarılması için şehir dışında bulunan Hatice Yetiş (24) çağrıldı.

Mahalleye gelen Yetiş, bir süre kendisiyle vakit geçiren boynunda cam kavanoz bulunan kedinin yanına yaklaşmasıyla üzerine çamaşır sepeti kapatarak yakaladı. Kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin boynundaki cam kavanozu çıkarmasının ardından doğaya bırakıldı.

Veteriner hekimler, kediye ilk müdahaleyi yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yetiş, kediye daha önce bakıp, beslediğini söyledi.

Yanına çağırdığı kediye mama verdikten sonra çamaşır sepetini kedinin üzerine kapattığını anlatan Yetiş, durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

Uzun süre yakalamayınca durumu ilgililere aktardı

Mahalle sakinlerinden Sevgi Gönüleri ise ilk olarak 10 gün önce kediyi çöp kenarında fark ettiğini, daha sonra yakalamak için uzun uğraşlar verdiklerini vurguladı.

Gönüleri, uzun süre yakalamayınca durumu ilgililere aktardıklarını kaydetti.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara da kediyi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurduğunu belirtti.

Uzun süren planlar ve çabalar başarısız olmuştu

Daha sonra dernek olarak gerekli girişimlerde bulunduklarını aktaran Kara, yakalandığı için mutlu olduklarını ifade etti.