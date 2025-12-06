Yeni Şafak
Hatay'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Hatay'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

17:176/12/2025, Cumartesi
DHA
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. İskenderun ilçesinde ise rüzgar nedeniyle devrilen 1 ağacın düşme anı, çevredeki evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arsuz ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Arsuz ilçesinde, ahşap levhanın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde zarar meydana geldi. Bölgeden geçen 1 TIR'ın dorsesindeki konteyner ise fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Ayrıca Arpaderesi Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarak komşu evin üzerine düştü. Çatının düştüğü evde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.


İskenderun ilçesinde ise rüzgar nedeniyle devrilen 1 ağacın düşme anı, çevredeki evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bazı evlerin de çatıları uçtu.



#Hatay
#İskenderun
#rüzgar
