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Hatay'da paniğe neden olan ses: Kısa sürede gerçek anlaşıldı

Hatay'da paniğe neden olan ses: Kısa sürede gerçek anlaşıldı

23:0529/05/2025, Perşembe
DHA
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Samandağ Kaymakamlığı, bölgede paniğe neden olan sesin sonik patlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Samandağ Kaymakamlığı, bölgede paniğe neden olan sesin sonik patlamadan kaynaklandığını açıkladı.

Hatay'da duyulan ses vatandaşlarda paniğe neden oldu, gerçek ise kısa sürede açığa çıktı. Samandağ ve Arsuz ilçelerinde duyulan sesin, Hava Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu bildirildi.

Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçesinde duyulan ses panik yaratırken, sesin nedeninin Hava Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu açıklandı.

Samandağ Kaymakamlığı, bölgede duyulan ve panik yaratan sesle ilgili açıklamada bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samandağ- Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."



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