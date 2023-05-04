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Hatay'da ticaret canlanıyor: AFAD son durumu paylaştı

Depremden büyük ölçüde etkilenen Hatay'da, AFAD eliyle toplam 48 çarşıda tamamlanan 3 bini aşkın iş yeri, bölge ekonomisine ve afetzede vatandaşlarza büyük katkı sağlıyor.

11:57 . 4/05/2023 Perşembe
Diğer
Hatay

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremler, unutulmaz yaralar açtı.

11 ili vuran sarsıntı, büyük yıkımlara ve çok sayıda can kaybına yol açtı.

Bunun üzerine devletin tüm imkanları bölgeye seferber edildi ve enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırıldı.

Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları tek tek karşılanmaya başladı.

Verilen büyük bir mücadeleyle bölgede depremin izleri ortadan kaldırıldı. Bu süreçte bir mücadele de iş yerleri zarar gören esnaflar için verildi.

48 çarşıda 3 bini aşkın iş yeri tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremden en çok etkilenen Hatay'da harekete geçti.

Kentteki toplam 48 çarşıda, esnaf için kurulan çarşılarla birlikte bölgede ticaret adeta canlandı.

Bu süreçte 3 bin 867 iş yeri esnafa teslim edildi.

"Depremin izlerini hep beraber siliyoruz"

Konuya ilişkin paylaşım yapan AFAD, şu ifadeleri kullandı:

Esnafımıza yeni iş yerleri yapıyor; depremin izlerini hep beraber siliyoruz…

Hatay genelinde kurduğumuz; 48 çarşıdaki 3.867 iş yeri esnafımıza teslim edilmeye başlandı.

Afet bölgesinde kurduğumuz çarşılar, bölge ekonomisine ve afetzede vatandaşlarımıza büyük katkı sağlıyor.

Desteklerinden dolayı tüm kurumlarımıza, belediyelerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza en içten teşekkürlerimizle…



#Hatay
#Kahramanmaraş
#AFAD
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