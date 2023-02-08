Hatay'da yedi aylık Helen bebek 67 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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Hatay
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık çifte deprem ile sarsıldı. Deprem sonrası etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Üçüncü gün geride kalırken arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Hatay'dan sevindirici haber geldi.
Hatay'da Atatürk Bulvarı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yedi aylık 'Helen İltizamoğlu' isimli bebek 67 saat sonra sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bebekle birlikte anneden de ses almışlardı.
Acılı anneannenin torunu sağ olarak enkaz altından çıkarılırken kızından ise ses alındı. Mucize bebeğin annesinin kurtarma işlemleri devam ediyor.