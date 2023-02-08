|
Gündem

Hatay'da yedi aylık Helen bebek 67 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Hatay'da sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yedi aylık 'Helen İltizamoğlu' isimli bebek 67 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
23:45 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hatay

Hatay

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık çifte deprem ile sarsıldı. Deprem sonrası etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Üçüncü gün geride kalırken arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Hatay'dan sevindirici haber geldi.

67 saat sonra sağ kurtarıldı

Hatay'da Atatürk Bulvarı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yedi aylık 'Helen İltizamoğlu' isimli bebek 67 saat sonra sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bebekle birlikte anneden de ses almışlardı.

Üç gündür uykusuz enkaz başında bekleyen anneanne arama kurtarma ekiplerine
"Kızımı çıkartmadan hiçbir yere gitmeyeceğim"
dedi.

Acılı anneannenin torunu sağ olarak enkaz altından çıkarılırken kızından ise ses alındı. Mucize bebeğin annesinin kurtarma işlemleri devam ediyor.



#hatay
#deprem
#bebek
1 saat önce
default-profile-img
Hatay'da yedi aylık Helen bebek 67 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Malatya'da 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
MSB duyurdu: TCG Sancaktar gemisi İskenderun Limanı’na ulaştı
Depremin vurduğu kentlerde sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Twitter Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi
Anne ve üç çocuğu enkazdan 56 saat sonra çıkarıldı.
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.