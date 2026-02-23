Yeni Şafak
Hatay'da yıkım sırasında hasarlı bina çöktü

Hatay'da yıkım sırasında hasarlı bina çöktü

22:2423/02/2026, Pazartesi
IHA
Yıkım esnasında çöken bina için arama çalışması başladı.
Yıkım esnasında çöken bina için arama çalışması başladı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve mahkeme süreci devam eden bir bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kimsenin kalıp kalmadığını belirlemek için dinleme ve tarama çalışmaları başlatıldı.

Hatay’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde hasar gören bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü. Enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışma başlatıldı.

Asrın felaketinde büyük hasar alan Hatay’da mahkeme süreci devam eden binaların yıkımları sürüyor. İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi’nde yıkımı gerçekleştirilen hasarlı bina çöktü. Çökme sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında canlı olup olmadığını belirlemek için dinleme ve tarama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.



