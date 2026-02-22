Yeni Şafak
Hatay'da sekiz katlı binada çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

22:0722/02/2026, Pazar
AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sekiz katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Cebike Mahallesi’ndeki apartmanın son katında kiler olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın sırasında kilerdeki bir tüpte patlama meydana geldi.



İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, dumandan etkilenen 13 kişiyi hastanelere götürdü.



İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.



