Hatay'da yoğun yağış: Ayakkabıcılar çarşısı göle döndü

İskenderun Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonrası ayakkabıcılar çarşısı yenilenen yüzüyle hizmete açılmıştı. Vatandaşların tercihi olan çarşı, ilçede etkili olan yağışla birlikte sular altında kaldı. Çarşı göle dönerken esnafın iş yerini su bastı. Durumdan şikayetçi olan çarşı esnafı, her yağışta olumsuz etkilenen çarşı için yetkililerden çözüm talep etti.