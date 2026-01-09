Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da yoğun yağış: Ayakkabıcılar çarşısı göle döndü

Hatay'da yoğun yağış: Ayakkabıcılar çarşısı göle döndü

17:099/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Çarşı esnafı, her yağışta olumsuz etkilenen çarşı için yetkililerden çözüm talep etti.
Çarşı esnafı, her yağışta olumsuz etkilenen çarşı için yetkililerden çözüm talep etti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan ve bir süre önce yenilenen yüzüyle hizmete açılan ayakkabıcılar çarşısı yağan yağmurla göle döndü.

İskenderun Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonrası ayakkabıcılar çarşısı yenilenen yüzüyle hizmete açılmıştı. Vatandaşların tercihi olan çarşı, ilçede etkili olan yağışla birlikte sular altında kaldı. Çarşı göle dönerken esnafın iş yerini su bastı. Durumdan şikayetçi olan çarşı esnafı, her yağışta olumsuz etkilenen çarşı için yetkililerden çözüm talep etti.



#hatay
#iskenderun
#yağmur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini kim oynuyor? Burak Yörük kaç yaşında, nereli?