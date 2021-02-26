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HATAY

Hatay'daki bina herkesi hayrete düşürüyor: Vatandaşlar balkonlardan gözlerini alamıyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve mimarı yapısı ile dikkat çeken 6 katlı binanın balkonlarının eğik olması görenleri hayrete düşürüyor.

Haber Merkezi İHA
Mimarisiyle hayrete düşüren bina.
Mimarisiyle hayrete düşüren bina.

5 yıl önce yapılan 6 katlı binayı gören yoldan geçen vatandaşlar, çökecek hissi uyandıran balkonlardan gözlerini alamıyor.

  • Mimar Serdar Kılıçoğlu, yaptığı açıklamada, Kırıkhan Apartmanını yaptıklarını belirterek, "İlçede Kırıkhan’ı temsil eden bir binanın olmaması üzerine bu maksatla binamızı kırık bina gibi gösterdik. Bundan dolayı bu binanın ismini Kırıkhan Apartmanı koyduk" dedi.

Hatay'daki bina herkesi hayrete düşürüyor.

Bu binanın yapılışında ilginç anıları olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Bir müşterimiz ’neden böyle bir bina yaptınız sizin bu bina çökmeye başladı 6 yıl geçmesine rağmen’ dedi. Bu binanın çöktüğünü düşünenler var. Yine yaşlı bir teyze torunu ile kaldırımdan geçerken binanın balkonlarının eğri olduğunu görüp kaldırımdan yola geçtiler üzerimize devrilmesin diye. Buna benzer birçok anımız oldu. Binamız Türkiye’de tek balkonları yamuk binadır" diye konuştu.

Mardin'deki bu binayı görenler gözlerine inanamıyor
FOTOĞRAF 6
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Mazıdağı ilçesinde bulunan ve üçgen şeklindeki mimarı yapısı ile dikkat çeken 4 katlı bina, bir vatandaş tarafından sosyal medya platformlarında paylaşması üzerine kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
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Yapısı bakımından 'ip bina' olarak anılan apartmanı görenler gözlerine inanamıyor. 4 katlı 24 daireli apartmanın 20 dairesinin dolu olduğu, boş 4 dairenin kiralanması için de her gün onlarca kişinin talepte bulunduğu öğrenildi.
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Sosyal medyadaki paylaşımların ardından binalarına olan ilginin arttığını belirten sakinlerden Ahmet Elik, görüntünün milyonlarca kez görüntüleme ve beğeni aldığını söyledi.
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Elik, Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video da çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konfor bakımından çok konforlu. Şu anda oturduğumuz 24 daireli binamızın 20 dairesinin dolu vaziyette olduğunu, 4 dairesinin talepleri olmasına rağmen müteahhit tarafından satışı yapılmadığını biliyoruz. Şu anda binamızdaki dairelerde oturmak isteyen vatandaşların sırada olduğunu ve taleplerin olduğunu biliyoruz. Hatta 'Boş daire varsa haberimiz olsun' diye gelen talepler de var dedi.
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“Paylaşımların ardından binamız bayağı ilgi gördü​​ Sosyal medyada yüksek takipçili ve ünlü kişilerin binalarının videosunu paylaşmasının apartmana olan ilgiyi arttırdığını aktaran Elik, Biz de takipçisi yüksek sosyal medya hesaplarından binamızın videosunun yer aldığını paylaşımı gördük. Bizi tanıyan arkadaşlarımız paylaşımın ardından bizzat arayarak binamızın meşhur olduğunu söylediler. Bizler de çevremize aslında durumun videoda görüldüğü gibi dar olmadığını söylüyoruz. Binamızda oturan bazı sakinler binamız ile ilgili oluşan algı hakkında basın açıklaması yapılması gerektiğini ifade ettiler. Çoğunlumuz da aslında durumun böyle olmasını istedik. Ama aslında söz konusu durumun öyle olmadığını, aksine koridorların ve binaların yeterince geniş olduğunu söyleyebiliriz diye konuştu.
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Üniversite öğrencisi Sinan Erdin de, Binamız gerçekten ilçemize renk katıyor. Aslında ilçemizi modern göstermek anlamında çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Binanın verdiği cazibenin uç kısım olduğunu söyleyebiliriz. Uç kısmının dar olması Avrupa'daki binaları anımsatıyor. Binamızın ilçemizi güzel bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum şeklinde konuştu.
Mardin'deki bu binayı görenler gözlerine inanamıyor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve yapısı bakımından sosyal medyada kısa sürede milyonlarca görüntüleme alan 'İp bina'yı gören bir kez daha bakıyor.
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