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HATAY

Hatay'daki otobüs kazasında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde, bariyerlere çarpıp, devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 18 kişiden 16'sı, hastaneden taburcu edildi, ikisinin tedavisi sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Hataydaki otobüs kazasında yaralananlardan 16sı taburcu edildi
Hatay'da kaza yapan yolcu otobüsündeki yaralılar taburcu ediliyor.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde meydana geldi. Salih K. yönetimindeki Hatay-İstanbul seferini yapan 34 JET 88 plakalı otobüs, otoyol gişelerinde lastiğinin patlamasıyla bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3'ü personel 42 kişinin bulunduğu otobüsteki yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar da ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavi gören 18 kişiden 16'sı ise taburcu edildi. Tedavisi devam eden iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazada bazı vatandaşlarımız hafif yaralanmış, yaralananların hepsi hastaneye intikal ettirilmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur" denildi.

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