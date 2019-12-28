Hava savunma şart

Erdoğan bu çağrıyı hemen ertesi gün Tunus’a yaptığı ziyaretle destekledi. Tunus’un yanısıra Libya’nın diğer komşuları Cezayir ve Nijer, hatta Fas’ın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle diplomatik temaslar hızlandı. Bu işbirliği istikrarsızlık ateşini körükleyen oyunları da bozacak. Tunus ile atılan bu ilk adım, Osmanlı’nın ‘Garp Ocakları’ stratejisi kapsamında Cezayir’e de ulaşacak. Kısa bir süre önce yeni cumhurbaşkanını seçen Cezayir’in de önümüzdeki dönemde UMH yanında yer alması bekleniyor.

NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ UMH’DE

8-9 Ocak’ta TBMM’den onay alınması beklenen Libya tezkeresi ile Türk askeri Libya’ya gitmeye hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya sahasına ilişkin analizlerle, istenen desteğin kapsamı gibi konularda çalışmalar yürütüyor. 30 binli rakamlarla ifade edilen Hafter milisi sayısının gerçekte çok daha az olduğu belirtiliyor. Mısır, Sudan ve Çad başta olmak üzere paralı askerler, çeşitli gruplara ait milisler ile Rus Wagner güçleri de Hafter’i desteklemek üzere sahada. Hafter’in Libya’nın 4’te 3’üne hakim olduğu iddiası ise nüfus yoğunluğu açısından bir değer taşımıyor. Sahil kesimleri dışında iç kesimlerdeki alanlar, çöl ve insansız alanlar olarak biliniyor ve askeri açıdan bir değer taşımıyor. Halen Libya nüfusunun büyük çoğunluğu UMH yönetimindeki Trablus, Misrata ve diğer şehirlerde. Bu yönüyle de nüfus açısından UMH’ye destek göründüğünden çok daha fazla.

UMH’NİN EN ACİL İHTİYACI

Libya’nın meşrû hükümeti UMH, kentleri koruyan silahlı güçleriyle sahada. Asker gücüne destek duyulmamakla birlikte teknik eğitim desteği büyük bir ihtiyaç olarak görülüyor. Libya’nın en acil askeri ihtiyacı ise Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli hava saldırılarına karşı hava savunma sistemleri. Türkiye’nin Libya’ya askeri desteğinin önceliğini de bu kapsamda İHA ve SİHA sistemleri ile karadan hava savunma sistemleri oluşturacak.

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Hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Davet olduğuna göre icabet ederiz" açıklamasının ardından Libya'ya asker gönderilmesi için hazırlıklar başladı. Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Kaynaklar, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırdır" ifadesini kullandı. İdlib'deki Türk gözlem noktalarının tehdit altında olduğuna ilişkin iddialara da açıklık getiren askeri kaynaklar bir saldırı halinde anında karşılık verileceğini bildirerek şu bilgiyi paylaştı: "Hiçbir risk yok. 9 No'lu gözlem noktamızda da benzer durum yaşanmıştı. Herhangi bir güvenlik endişesi ve ikmal sorunu yok. Bu tür konuları Rus muhutaplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Gözlem Noktalarımızın görevi her ne kadar gözlem ve raporlama olsa da, bir saldırı olursa, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığı verecek donanımda."