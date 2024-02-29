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Hava ulaşımına sis engeli: İniş yapamayan uçaklar başka limanlara yönlendiriliyor

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugün saat 13.00'e kadar uçuşları yüzde 10 azaltma kararı aldı.

09:07 - 29/02/2024 الخميس
Güncelleme: 09:12 - 29/02/2024 الخميس
DHA
Hava ulaşımına sis engeli
Hava ulaşımına sis engeli

İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor.


Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmekte zorlanan bazı uçaklar havada uzun süre tur attı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.


Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu durum halen devam ediyor.


Uçuşların yüzde 10'u iptal edilmişti

Sis, havalimanında dün de uçuş trafiğini olumsuz etkilemişti. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti.


Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), dün aldığı kararla bugün saat 13.00'e kadar uçuşların yüzde 10'unu iptal etmişti.


İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.




#İstanbul
#hava ulaşımı
#sis
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