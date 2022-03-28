Havalar ısınıyor: Ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 28 Mart Pazartesi günü için hava durumu tahminleri.

Üç büyük şehirde hava durumu

Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. 13 derece civarı olan bugünkü en yüksek sıcaklık cuma gününe kadar 23 dereceye kadar yükselecek.

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İstanbul'da yeni haftada yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklık bugün en yüksek 14, cuma gününe kadar 20 dereceyi görecek.

İzmir'de de hafta boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte bugün sıcaklık 21 derece olacak. Cuma gününe kadar ise 25 dereceye kadar yükselecek.

Meteorolojinin 29 Mart Salı günü için hava durumu tahminleri.

Meteorolojinin 30 Mart Çarşamba günü için hava durumu tahminleri.

Bugün rüzgarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Meteorolojinin 31 Mart Perşembe günü için hava durumu tahminleri.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 13

İstanbul: Az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14