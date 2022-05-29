Havalimanı fidan dikimine hazır: 145 bin 300 ağaç dikilecek
İlk etabının 2023’te açılması planlanan dünyanın en büyük 5’inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana bugün İstanbul’un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak.
İlk etabının 2023’te açılması planlanan dünyanın en büyük 5’inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana bugün İstanbul’un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.
Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek.