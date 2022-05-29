Gündem Havalimanı fidan dikimine hazır 145 bin 300 ağaç dikilecek
İSTANBUL

Havalimanı fidan dikimine hazır: 145 bin 300 ağaç dikilecek

İlk etabının 2023’te açılması planlanan dünyanın en büyük 5’inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana bugün İstanbul’un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Havalimanı fidan dikimine hazır: 145 bin 300 ağaç dikilecek
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İlk etabının 2023’te açılması planlanan dünyanın en büyük 5’inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana bugün İstanbul’un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Alandaki örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. nEtkinlik alanına ise sahne kuruldu.
Alandaki örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. nEtkinlik alanına ise sahne kuruldu.

Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek.

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Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: İstanbul’un havası değişecek

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinde geri sayım başladı
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Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinde geri sayım başladı
Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan 'Yeşil Kalkınma Devrimi' doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi... Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.
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