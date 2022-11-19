Gündem Havalimanında 1923 zil çalıyor
İSTANBUL

Havalimanında 1923 zil çalıyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın hayata geçirdiği İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın birincisi Betül Kotil’e ait “Saya’nın Sesi” eseri, İstanbul Havalimanı’nda sanatseverlerle buluştu.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Havalimanında 1923 zil çalıyor
​Havalimanında 1923 zil çalıyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın hayata geçirdiği İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın birincisi Betül Kotil’e ait “Saya’nın Sesi” eseri, İstanbul Havalimanı’nda sanatseverlerle buluştu. Çalışmada Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen 1923 zil kullanıldı. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, İGART yürütme kurulu üyeleri ve birçok davetlinin katıldı. Sanatçı Fatma Betül Kotil, “Eserimiz, hızlı geçilen bir noktada. Ziyaretçiler durup sesi dinlesin, anılarıyla ilişki içerisine girsin istiyoruz” dedi.

RÜZGARLA ANLAMLANACAK

Saya, Balıkesir yöresinde ahır yerine kullanılan bir kelime. Gebe koyunların yavruları yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı törene de saya deniliyor. Eserin ismindeki ses ise hayvanların boynuna bağlanan zillerden çıkıyor. Havalimanının metro çıkışındaki viyadüğün altındaki ziller, rüzgarla ses çıkarıyor. Zillerin üretimi ise Manisa’nın Demirci ilçesindeki zanaatkarlar tarafından yapılmış.

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