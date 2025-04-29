Hayati tehlikesi artarak sürüyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun ağırlaştığı bildirildi. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önder'in ECMO kalp destek cihazı ve yoğun inotropik destek tedavileri altında yoğun bakım ünitesinde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik açıdan içinde bulunduğu tablonun giderek bozulmaya başladığını aktaran Çiftçi, bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelindiğini kaydetti. Çiftçi, "Hastamızın nörolojik

Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz" dedi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise Önder'in hala ECMO desteğine ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.