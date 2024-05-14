Hayır Hamas direniş örgütüdür

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, dün saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Yunan Başbakanı havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı. Yunan Başbakan havalimanından doğrudan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Miçotakis’i Erdoğan külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki lider 1,5 saatlik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇÖZÜLMEYECEK SORUN YOK

İlk açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan “Diyalog kanallarını açık tutmakta mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde Türk-Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları da ele aldık. Sorunları diyalogla çözme irademize bağlıyız. FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadele gündemimizin üst sıralarındaydı. Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar, kalıcı çözümün anahtarının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin Devleti'nin tesisi olduğunu göstermiştir. Yunanistan'ın da kararı destekleyen 143 üye ülke arasında yer almasından memnuniyet duyduk. Filistinli kardeşlerimiz adına Sayın Başbakan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir.” dedi.

HAMAS’A “TERÖR ÖRGÜTÜ” DEDİ

Ardından Yunan Başbakan Miçotakis söz aldı. Bunun, 10 ay içerisinde yapılan dördüncü görüşme olduğunu belirten Miçotakis, “Bu görüşmelerin sayısı da şunu gösteriyor; iki komşu olarak aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor” diye konuştu. Özellikle güven artırıcı önlemlerin ve diğer pozitif işbirliği gündeminin istikrarı sağlayacak önemli alanlar olduğunu kaydeden Miçotakis, bu yaklaşımın somut sonuçlar verdiğini söyledi.

Türkiye ile Ortadoğu konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu belirten Miçotakis, “İsrail’in bir terör sonunda verdiği kurbanlardan sonra Gazze’ye girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas’ı Türkiye’nin değişik bir yaklaşımla, nitelemeyle gördüğünü biliyoruz. Ancak akan kanın durdurulması, Gazze’deki sivillerin korunması konusunda hemfikiriz. Refah’ta gerçekleştirilecek bir kara işgalinin hücumunun kabul edilemez bir harekat olacağı konusunda da hemfikir kaldık.

Henüz çözüme kavuşmamış Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

KENDİ TOPRAKLARINI KORUYOR

Erdoğan, Miçotakis'in “Hamas'ı terör örgütü olarak görüyoruz” sözlerine anında karşılık verdi. Miçotakis konuşmasını tamamladıktan sonra tekrar söz alan Erdoğan, “Değerli dostum, mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine, Hamas 1947’den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Şu an itibariyle 40 bini aşmış insanını kaybetmiş olan Hamas’a ‘Terör örgütü’ dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Bunlara karşı sizlerin de nitekim Birleşmiş Milletler’de sizler de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız ve ortak olmadınız. Bundan dolayı da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Bunca Hamaslı öldürülüyor tüm Batı bunlara her türlü silahla mühimmatla saldırıyor. Bütün bunlar karşısında 1947’den bugüne kadar topraklarından sürekli tecrit edilen, toprakları İsrail tarafından işgal edilen Hamas’a ‘Terör örgütü’ derseniz buna üzülürüm” dedi.

Miçotakis’in “Bu konuda mutabık kalmadığımızı, ancak ateşkes imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz, çünkü Filistinli halka bu acısmasız politikaların kurbanıdır” demesi üzerine Erdoğan, “Bu olabilir” dedi. İkili birlikte objektiflere poz verdi. Ortak basın toplantısından sonra Erdoğan’ın Miçotakis onuruna verdiği akşam yemeğine geçildi.

1000 Hamaslı Türkiye’de tedavi görüyor

Miçotakis’in Hamas’ı terör örgütü olarak nitelemesi üzerine “Hamas’ı adım adım takip ettiğini” belirten Erdoğan, Türkiye’de 1000’i aşkın Hamaslının tedavi gördüğü bilgisini verdi: “Ülkemde 1000’i aşkın Hamas’ın mensupları hastanelerimizde, hepsi tedavi altında. Böyle işi sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki sizlerle belki burada yanlış bir yaklaşımımız olabilir. Ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam. Bu haksızlık olur.”

Bir yılda dördüncü randevu

Ege’nin iki kıyısında yaşanan normalleşme diplomasi trafiğine de yansıdı. Dünkü zirve ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis 1 yılda 4’üncü kez bir araya gelmiş oldu. İki lider geçen yıl temmuzda Litvanya’daki NATO Zirvesi’nde buluşmuş, sonrasında BM çerçevesinde New York’ta bir araya gelmişlerdi. İkili son olarak 7 Aralık’ta Atina'da görüşmüştü. Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 15 aydır devam eden yakınlaşma sürecinde başta iki ülke liderleri olmak üzere siyasiler birçok kez görüştü. Kahramanmaraş merkezli depremler, tansiyonun düşmesine ve iki komşu ülkenin yeniden yakınlaşmasına vesile oldu. Her iki ülke de karşılıklı jestlerle bu yakınlaşmaya katkı sağladı. Kapsamlı diyalogla birlikte Türkiye ile Yunanistan arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı da başladı.







