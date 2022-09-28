Gündem HDP adaylık için muhalefete şartlarını hatırlattı
POLİTİKA

HDP adaylık için muhalefete şartlarını hatırlattı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çabalarını değerli buldukları fakat adaylık için 27 Eylül deklarasyonundaki maddelerin geçerli olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
HDP adaylık için muhalefete şartlarını hatırlattı
Mithat Sancar - Pervin buldan- Kemal Kılıçdaroğlu

Siyasette cumuhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hafta başından itibaren yeniden hararetlendi. Kılıçdaroğlu'nun 'yanımda mısınız' çıkışından sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün katıldığı TV programında bu konuda itirazlarını dile getirdi. Bu kapsamda tartışmalar devam ederken 6'lı masanın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Alman medya kuruşulu Deutsche Welle'ye konuştu.

  • Adaylık konusundaki düşünceleri ve partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakış açısı sorulan Sancar, Kılıçdaroğlu'na değer verdiklerini söyledi.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'

"Kemal beye değer veriyoruz"

Daha önce açıkladıkları şartlarını da hatırlatan Sancar, " Adayın kim olacağına dair bir tartışma bizim gündemimizde yok. Bunu hep söyledik. Kemal beye değer veriyoruz, çabalarını önemli buluyoruz. 27 Eylül’de açıkladıkları deklarasyona uymaması halinde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi." dedi.

HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu

HDP'nin 27 Eylül deklerasyonu

HDP'nin 27 Eylül 2021'de düzenlediği toplantıda açıkladığı deklarasyonda şu maddeler yer almıştı:

* Yurt içinde ve yurt dışında askeri operasyonlar durdurulsun

* Yeni anayasa hazırlansın

* Kayyum atamaları kaldırılsın

*Kayyum mağdurlarının hakları iade edilsin

* Ana dilde eğitim hakkı tanınsın

Derbinin hakemi atandı

Derbinin hakemi atandı

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.
Dünyada bir benzeri daha yok

Dünyada bir benzeri daha yok

Türk mühendisler yaptı: Türkiye tarih yazdı.
Boğazda faciadan dönüldü

Dümeni kilitlendiği için sürüklenen yük gemisi Üsküdar sahiline 100 metre kala durabildi.

​AK Parti'den muhalefete 'erken seçim' tepkisi

'Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik kararı verildi.

​Rusya'nın hamlesinin ardından NATO ülkelerine kritik çağrı.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Bay Kemal de şehir hastanesi diye çadır açmaya kalktı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.