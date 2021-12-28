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İSTANBUL

HDP Bahçelievler İlçe Binası'nda hareketlilik: Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği, HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiğini, daha sonra çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiğini belirterek, şüpheli şahsın gözaltına alındığını ve 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
HDP Bahçelievler İlçe Binasında hareketlilik: Valilikten açıklama geldi
HDP Bahçelievler İlçe Binası'

İstanbul Valiliği, HDP ilçe binası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir” denildi.

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