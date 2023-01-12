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ANKARA

HDP CHP ve İYİ Parti birleşti

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi. 52 üyeden oluşan Karma Komisyona CHP ve İYİ Parti ve HDP’li üyeler katılmadı.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
HDP CHP ve İYİ Parti birleşti
İYİ Partili Lütfü Türkkan

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi. 52 üyeden oluşan Karma Komisyona CHP ve İYİ Parti ve HDP’li üyeler katılmadı. CHP ve İYİ Parti, karma komisyon toplantısına katılmayacaklarını önceden duyurmuştu. Komisyonun HDP’li üyeleri de CHP ve İYİ Parti’li üyeleriyle birlikte hareket etti. Daha önce HDP’li Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için komisyonda ‘Evet’ yönünde oy kullanan CHP, Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için Genel Kurul’da kurulda yapılan oylamada ‘Hayır’ oyu kullanmıştı.

Ali Mahir Başarır
Ali Mahir Başarır

SON SÖZ GENEL KURUL’DA

HDP’li ve CHP’li üyelerin, Hazırlık Komisyonu toplantısına katılması beklenmezken, Başarır ve Türkkan istedikleri takdirde savunma yapabilecek. Komisyonun önünde Başarır ve Türkkan’ın fezlekelerini görüşmek için en fazla bir ay süre var. İnceleme sonucu hazırlanacak rapor Karma Komisyon’a gönderilecek. Komisyondan dokunulmazlıklar kaldırılması yönünde karar çıkarsa, son söz Genel Kurul’da olacak.

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