Gündem HDP kilise ve sinagog çalışanlarına devletten maaş talep etti
POLİTİKA

HDP kilise ve sinagog çalışanlarına devletten maaş talep etti

HDP'li Tuma Çelik, imamlar dışındaki dini görevlilerin masraflarının da devlet tarafından karşılaması için Meclis'e soru önergesi verdi. Çelik, "Camilerdeki din görevlilerinin maaşları ve ibadethanelerin masrafları devlet tarafından karşılanırken diğer cemaatlere ait ibadethanelerin masrafları karşılanmamaktadır. Bu bağlamda, kilise ve sinagoglardaki din görevlilerinin maaşları neden devlet tarafından ödenmemektedir?" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
HDP kilise ve sinagog çalışanlarına devletten maaş talep etti
Tuma Çelik

HDP'de gündem; kilise ve sinagog çalışanlarının maaşları. Konuyla ilgili HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, "Camilerdeki imamların maaşları devlet tarafından karşılanırken diğer dinlere ait görevlilerin maaşları neden karşılanmıyor" yönünde bir soruyu Meclis gündemine taşıdı.

  • HDP'li Çelik soru önergesinde, Lozan Anlaşması’na göre Türkiye’deki diğer dinlere ait ibadethanelerin camilerle eşit statüye sahip olduğunu anımsatarak şunları söyledi;

"MAAŞLARI NEDEN DEVLET TARAFINDAN ÖDENMEMEKTEDİR"

"Türkiye’de camilerin yanı sıra kilise, manastır ve sinagoglar da ibadet statüsünde yer almaktadır. Camilerdeki din görevlilerinin maaşları ve ibadethanelerin masrafları devlet tarafından karşılanırken diğer cemaatlere ait ibadethanelerin masrafları karşılanmamaktadır. Bu bağlamda; Kilise ve sinagoglardaki din görevlilerinin maaşları neden devlet tarafından ödenmemektedir?"

HDP'li Paylan'dan Ayasofya teklifi: Çan çalsın pazar günleri ayin yapılsın
GÜNDEM
HDP'li Paylan'dan Ayasofya teklifi: Çan çalsın pazar günleri ayin yapılsın
Fiyatı düştü

Fiyatı düştü

Balık pazarları hareketlendi.
10 ayda20 milyar dolarlık iş

10 ayda
20 milyar dolarlık iş

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Başlarına çuval geçirildi

Başlarına çuval geçirildi

TGB'den Sarayburnu'nda Amerikan askerlerine protesto.

​Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Mahir Ünal: ​"54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.