Gündem HDP, PKKnın kayıt bürosu
POLİTİKA

HDP, PKK’nın kayıt bürosu

Kaçan ve yakalanan teröristler HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi anlatmaya devam ediyor. D.Ç., HDP’nin kayıt bürosu gibi çalıştığını şu sözlerle anlattı: Taksim’deki HDP binasında bir hafta kaldık. Otobüsle Diyarbakır’a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliğimiz alındı. Uludere’den kuryeyle Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Genel Merkezi
HDP Genel Merkezi

Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK’dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. PKK’nın kayıt bürosu gibi çalışan HDP, birçok genci kandırarak terör örgütünün kamplarına götürdü. Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 17 yaşındaki “N.K.” kod adlı terörist D.Ç., ifadesinde, 2015’te bir arkadaşıyla PKK terör örgütüne katılmaya karar verdiğini, bu amaçla HDP Beyoğlu ilçe binasına gittiklerini söyledi.

HDP’DE KİMLİKLERİMİZ ALINDI

İki erkek ve iki kadın teröristle, bir hafta HDP İstanbul Beyoğlu ilçe binasında kaldıklarını belirten D.Ç, “Örgüte katılmak üzere bir hafta sonunda otobüs ile Diyarbakır’a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliklerimiz alındı. Daha sonra bir araçla Şırnak’ın Uludere bölgesine götürüldük. Kurye biriminde bulunan bir örgüt mensubuyla Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım” ifadelerini kullandı.

İLÇE BİNASINA GÖTÜRÜLDÜM

Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 19 yaşındaki “B.M.” kod adlı terörist M.K., PKK’ya katılmak üzere HDP’nin İstanbul Sultangazi ilçe binasına giderek parti görevlisiyle irtibat kurduğunu dile getirdi. Bu kişinin kendisine harçlık verdiğini ve Bitlis’e otobüs bileti aldığını belirten M.K., “Bitlis’in Güroymak ilçesindeki bir evin adresini verdiler. Burada beni başka bir terörist karşıladı. Güroymak HDP ilçe binasına götürüldüm. Buradan bir arabayla Güroymak kırsalına götürülerek örgüt mensuplarına teslim edildim” dedi.

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ÖNCE CİZRE SONRA SURİYE

Güvenlik güçlerince 2017’de yakalanan “V.R.” kod adlı terörist E.K., HDP’nin İstanbul Sultanbeyli’deki ilçe binasına giderek örgüte katılmak istediğini söylediğini, buradaki partililerin yönlendirmesiyle Sarıgazi’deki bir eve gittiğini anlattı. Bu evde teröristlerin kendisine, HDP Diyarbakır il binasında çalışan bir teröristle iletişime geçmesini istediklerini anlatan E.K, “Diyarbakır’a geldikten sonra burada bir hafta bekletildim. Örgüte yeni katılan dört kişiyle Şırnak’ın Cizre ilçesine gönderildim. Burada bir terörist bizi karşıladı ve sınırı geçerek Suriye’ye götürüldük” ifadesini kullandı.

  • Beyoğlu'ndan Zap'a
  • Güvenlik güçlerine teslim olan 24 yaşındaki “K.K.” kod adlı terörist M.A., bir arkadaşının baskısıyla örgüte katıldığını söyleyerek “HDP Gençlik Kollarında görevli bir teröristle buluştuk. Bu örgüt mensubuyla HDP Beyoğlu ilçe binasına giderek orada örgüte eleman temin eden bir görevliyle bir araya geldik. Bu kişi benim otobüs biletimi aldı ve HDP’nin Diyarbakır’ın Bağlar ilçe binasına gönderdi. HDP’nin il ya da ilçe başkanı olarak tanıtılan bir kişinin evine götürüldüm. Şırnak’ın Cizre ilçesine götürüldük ve oradan PKK’nın Suriye’deki Zap barınma alanına gönderildik” dedi.

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