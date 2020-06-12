HDP’li başkanın rüşvet kasası: Iğdır eski Belediye Başkanı Akkuş'un aldığı yüklü miktardaki rüşvet belediyede bulunan bir kasada ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı’nca 15 Mayıs’ta görevden uzaklaştırılan ve "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan HDP’li Iğdır eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’un rüşvet parası belediyedeki özel bir kasadan çıktı.

Iğdır Belediyesi

İHALE BAŞI KOMİSYON

Akkuş’un görevden alınmasının ardından Iğdır belediye binasında yapılan denetimlerde kilitli bir kasa içerisinde belediyeye ait olmadığı öğrenilen 300 bin TL para bulundu. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle ele geçirilen paranın belediye tarafından düzenlenen bazı ihaleleri kazanan iş adamlarının Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’a verdiği rüşvet parası olduğu iddia edildi. Özel kasa içerisinde bir poşete sarılı biçimde bulunan 300 bin TL üzerinde yapılan teknik inceleme sonucu paralar üzerinde parmak izi bulunan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilere yönelik önceki sabah saatlerinde rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu düzenlendi.

FETÖ ŞÜPHESİ

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında ihale karşılığı belediye başkanı Yaşar Akkuş’a rüşvet verdiği öne sürülen iş adamları ile belediyede görevli müdür ve belediye çalışanlarının olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden birinin FETÖ tarafından kurulan ve örgüte finansman sağladığı tespit edildikten sonra kapatılan Aktif İş Adamları ve Sanayiciler Derneği üyesi olduğu gerekçesiyle 2018 yılında işlem gördüğü de ortaya çıktı.