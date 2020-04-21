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MARDİN

HDP'li eski başkanın maskesi düştü: Evi PKK’nın toplanma merkezi!

Mardin’in HDP’li Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçesi eski belediye başkanları hakkında hazırlanan iddianamede şok ayrıntılar yeraldı. İddianamede Derik eski belediye başkanı Mülkiye Esmez’in “Hendek-Barikat” eylemlerinde faal yer aldığı belirtildi. Esmez’in evinde örgüt toplantısı yaptığı ortaya çıktı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Mülkiye Esmez
Mülkiye Esmez

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen ve tutuklanan Mardin’in HDP’li Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçesi eski belediye başkanları hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Derik eski belediye başkanı Mülkiye Esmez’in “Hendek-Barikat” eylemlerinde faal şekilde yer aldığı belirtildi. Terör örgütü PKK’nın talimatıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki şehir merkezlerinde başlayan, onlarca polis ve askerin şehit bir çoğunun da gazi olduğu eylemlere katılan ve sonrasında güvenlik güçlerince sağ ele geçirilen teröristlerin itirafları Mülkiye Esmez’in maskesini düşürdü.

ÖRGÜT TOPLANTISI YAPMIŞ

Hendek-barikat eylemlerinin PKK ve HDP’nin ortak organizasyonu olduğu da açıkça ortaya konduğu iddianamede, o dönem HDP teşkilatlarında da görevli olan Mülkiye Esmez’in hendek ve barikatların yapımında çalıştığı, Küçükpınar Mahallesindeki evleri dolaşarak vatandaşların evlerini terketmemelerini ve hendek- barikat yapımına yardımcı olmalarını söylediğini belirtildi. Esmez’in dağ kadrosundan gelen teröristleri kastederek vatandaşlara “Bunlar sizin için gelmiş, özgür olacaksınız, siz kendinizi yöneteceksiniz” dediği ve eylemleri organize için Derik ilçe merkezine gelen PKK’lı teröristlerin Mülkiye Esmez’in evinde toplantılar yaptığı da iddianamede yer aldı.

TERÖRİSTLER TEDAVİ EDİLDİ

İddianamede, PKK tarafından Derik’teki hendek-barikat eylemlerini organize etmekle görevli Hamza Bagok kod adlı teröristin, dönemin Derik belediye başkanı Abdulkerim Erdem’i yerel halkın eylemlere destek vermemesinden dolayı sorumlu tutarak azarladığı ve tokat attığına ilişkin beyanlar da yer aldı. Bu olaydan sonra Hamza Bagok kod adlı terörist ile HDP’li bazı İsimlerin olaydan sonra Mülkiye Esmez’in evine gittikleri, eylemlerde yer alan ve yaralanan teröristlerin de Esmez’in evine getirilerek burada tedavi edildiği de itirafçı ifadelerine yansıdı.

Barikatın başındaydı!

  • Hazırlanan iddianamede Esmez’in hendek-barikat eylemlerindeki çalışmaları nedeniyle Derik’e belediye başkan adayı olarak gösterildiği de belirtildi. İtirafçı teröristlerin, Esmez’in eylemlerde Küçükpınar Mahallesi sorumlusu olduğu, ilk olarak belediye başkanlığı için Berivan kod isimli Müslime Bahçeci’nin düşünüldüğünü fakat Behçeci’nin PKK’ya üye olmaktan ötürü yargılandığı için aday gösterilmeyerek, hendek-barikat eylemlerinde faal rol oynayan Esmez’in belediye başkan adayı göstertildiği beyanları iddianamede belirtildi.

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