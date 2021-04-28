HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı.
Ayrıntılar geliyor...
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı.
Ayrıntılar geliyor...
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