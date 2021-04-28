HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame

Ekonomi

Bakan Yardımcısı Sayan'dan kripto paraya düzenleme çağrısı!

Kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve bu paraya sahip olan insanların sayısındaki hızlı artışın, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme yapma ihtiyacını doğurduğuna dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dünya genelinde kripto paralarla ilgili düzenleme çalışmaları devam ediyor olsa da hali hazırda tam anlamıyla gerek devletler gerekse de devletler arası işleyen kapsayıcı mevzuat bulunmuyor" dedi.