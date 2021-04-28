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POLİTİKA

HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı.

Haber Merkezi AA
HDPli Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı.

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