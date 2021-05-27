HDP’li Kürkçü: Muhalefet bizsiz iktidar olamaz

Katıldığı bir yayında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, muhalefet partilerine “Yeniden bir araya gelelim” çağrısı yapmıştı. Buldan, “Türkiye’nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi” ifadelerini kullanmıştı.
"BİZİ VERİRSENİZ İKTADAR OLAMAZSINIZ"
Benzer bir açıklama, HDP’nin eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü’den geldi. Muhalefet partilerine "biz olmadan iktidar olamazsınız" mesajı gönderen Kürkçü, şu ifadeleri kullandı:
- Muhalefetin vereceği yanıt yaşamsaldır. Muhalefet, mücadeleye başlamalıdır. Kulaklara küpe olsun: HDP’yi veren, iktidarı verir."
HDP'YE BAKANLIK VAADİ
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığı arayışları hızlanırken CHP’li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP’lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini itiraf etmişti. Akabinde CHP Milletvekili Gürsel Tekin de buna destek vermişti. HDP'nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş de, “Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek” ifadelerini kullanmıştı.
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