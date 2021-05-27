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POLİTİKA

HDP’li Kürkçü: Muhalefet bizsiz iktidar olamaz

HDP’li Ertuğrul Kürkçü, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek Millet İttifakı’na seslendi. Muhalefete ‘birlik içinde bir an önce harekete geçme’ çağrısı yapan Kürkçü, “HDP’yi veren, iktidarı verir” dedi.

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HDP’li Kürkçü: Muhalefet bizsiz iktidar olamaz
Ertuğrul Kürkçü

Katıldığı bir yayında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, muhalefet partilerine “Yeniden bir araya gelelim” çağrısı yapmıştı. Buldan, “Türkiye’nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi” ifadelerini kullanmıştı.

"BİZİ VERİRSENİZ İKTADAR OLAMAZSINIZ"

Benzer bir açıklama, HDP’nin eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü’den geldi. Muhalefet partilerine "biz olmadan iktidar olamazsınız" mesajı gönderen Kürkçü, şu ifadeleri kullandı:

  • Muhalefetin vereceği yanıt yaşamsaldır. Muhalefet, mücadeleye başlamalıdır. Kulaklara küpe olsun: HDP’yi veren, iktidarı verir."

HDP'YE BAKANLIK VAADİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığı arayışları hızlanırken CHP’li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP’lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini itiraf etmişti. Akabinde CHP Milletvekili Gürsel Tekin de buna destek vermişti. HDP'nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş de, “Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek” ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi
GÜNDEM
HDP'li Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi

HDP'li Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi
OYNAT 00:42
HDP'li Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi
Katıldığı bir YouTube canlı yayınında gündeme ilişkin açıklama yapan HDP'li Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, muhalefet partilerine “Yeniden bir araya gelelim' çağrısı yaptı. Buldan, “Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi.' ifadelerini kullandı.

Video: HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz

CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
OYNAT 01:23
CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek CNNTürk'te katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir' ifadelerini kullandı.
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