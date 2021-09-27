Gündem HDPli Pervin Buldan Herhangi bir ittifakta yer almayacağız
POLİTİKA

HDP'li Pervin Buldan: Herhangi bir ittifakta yer almayacağız

"Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" diyerek Millet İttifakı'na rest çeken HDP'li Pervin Buldan, herhangi bir ittifak içinde yer almayacaklarını söyledi. Açık bir ittifak olmadığı sürece Millet İttifakı'nın yanında yer almayacaklarını ifade eden Buldan, terörle mücadelenin sonlandırılmasını şart koştu.

Haber Merkezi Diğer
HDPli Pervin Buldan: Herhangi bir ittifakta yer almayacağız
HDP'li Pervin Buldan

HDP, 11 maddelik "Barışa Çağrı" adını verdiği bir deklerasyon yayımlayarak 2023'deki seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarını ve şartlarını açıklayarak muhalefet partilerine rest çekti.

"TERÖRLE MÜCADELE DURSUN"

HDP, yayımladığı deklerasyonda "Kürt sorununda demokratik çözüm" ismini verdiği 4. maddede Türkiye'nin terörle mücadeleye ara vermesini istedi.

İlgili maddede "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" ifadeleriyle Millet İttifakı'na açıkça 'olmazsa olmazımız' budur denildi.

"İTTİFAK İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"

Daha önce Millet İttifakı’na, "Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" diyerek rest çeken Buldan, açık bir şekilde ittifak yapılmadı sürece Millet İttifakı'nın yanında olmayacaklarını söyledi.

Buldan, "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" dedi.

HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin
GÜNDEM
HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na rest: Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin
Abone Ol Google News
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.