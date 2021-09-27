HDP'li Pervin Buldan: Herhangi bir ittifakta yer almayacağız

HDP, 11 maddelik "Barışa Çağrı" adını verdiği bir deklerasyon yayımlayarak 2023'deki seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarını ve şartlarını açıklayarak muhalefet partilerine rest çekti.
"TERÖRLE MÜCADELE DURSUN"
HDP, yayımladığı deklerasyonda "Kürt sorununda demokratik çözüm" ismini verdiği 4. maddede Türkiye'nin terörle mücadeleye ara vermesini istedi.
İlgili maddede "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" ifadeleriyle Millet İttifakı'na açıkça 'olmazsa olmazımız' budur denildi.
"İTTİFAK İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"
Daha önce Millet İttifakı’na, "Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" diyerek rest çeken Buldan, açık bir şekilde ittifak yapılmadı sürece Millet İttifakı'nın yanında olmayacaklarını söyledi.
Buldan, "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" dedi.