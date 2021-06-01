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POLİTİKA

HDP’li Sancar’dan muhalefete çağrı: Ortak mücadele edelim

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, dün katıldığı bir canlı yayında muhalefet partilerine “Ortak aday çıkaralım” diye seslenmesinin ardından bugün de "Ortak mücadele vermeliyiz. Hep birlikte hareket etmeliyiz" diyerek yeni bir çağrıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’li Sancar’dan muhalefete çağrı: Ortak mücadele edelim
Mithat Sancar

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin grup toplantısında konuştu. Muhalefet partilerine seslenen Sancar, ‘ortak hareket etme’ çağrısında bulundu.

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM" ÇAĞRISI

Sancar, “Bu karanlık dönemden çıkış, güçlerimizi birleştirirsek hep birlikte mücadele edersek mümkündür. Biz HDP olarak üstümüze düşeni yapmak için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Ortak demokrasi mücadelesi vermeliyiz” dedi.

"ORTAK ADAY ÇIKARMALIYIZ"

HDP’li Sancar, dün de katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek muhalefetin ortak bir aday çıkarmak istemesinin iyi bir seçenek olacağını ifade etmişti. Sancar, “Ortak aday derken de isimleri değil ilkeleri tartışmalıyız. Muhalefetin ortak aday çıkarması iyi bir seçenek. İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır” demişti.

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